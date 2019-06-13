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«Уже сейчас, на выставке, появились новые идеи»: в Минске подвели итоги республиканского фестиваля «Безопасное детство»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске подвели итоги республиканского фестиваля. В совместном проекте МЧС и Министерства образования приняли участие более 2000 дошкольных учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К теме безопасности все они подошли креативно. Работы представили в четырех номинациях. Снимали видеоролики, придумывали эксклюзивные игры, устраивали театральные постановки.
А еще оригинально украшали уголки безопасности, где представляли импровизированные спасательные части, пожарно-техническое вооружение и даже мини-центры оперативного управления.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
В центре внимания специалистов была и сложная пожароопасная ситуация, которая сложилась сейчас в белорусских лесах. Из-за сильного зноя ежедневно увеличивается количество запретов на посещение массивов. В усиленном режиме работают все службы.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
На данный момент запрет на посещение лесов введен в 78 районах страны.
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«Уже сейчас, на выставке, появились новые идеи»: в Минске подвели итоги республиканского фестиваля «Безопасное детство»
Новости Беларуси. В Минске подвели итоги республиканского фестиваля. В совместном проекте МЧС и Министерства образования приняли участие более 2000 дошкольных...
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