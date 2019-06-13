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День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня

14.06.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для гостей прозвучат произведения Станислава Манюшко, будут работать сразу несколько выставочных площадок на разные темы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня
День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня

На улицах города устроят настоящий карнавал. Для детей Цветной цирк подготовил веселую интерактивную программу. Выступят здесь также артисты краковского уличного театра.

День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня

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Новости Беларуси. Для гостей прозвучат произведения Станислава Манюшко, будут работать сразу несколько выставочных площадок на разные темы, сообщили в программе...
 
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