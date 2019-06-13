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День культуры Польши пройдёт в Верхнем городе 15 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для гостей прозвучат произведения Станислава Манюшко, будут работать сразу несколько выставочных площадок на разные темы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На улицах города устроят настоящий карнавал. Для детей Цветной цирк подготовил веселую интерактивную программу. Выступят здесь также артисты краковского уличного театра.
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Новости Беларуси. Для гостей прозвучат произведения Станислава Манюшко, будут работать сразу несколько выставочных площадок на разные темы, сообщили в программе...
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