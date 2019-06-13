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17 июня участок проспекта Победителей будет закрыт для проведения эстафеты «Пламя мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К сведению пассажиров общественного транспорта: в понедельник изменятся трассы многих маршрутов. Это связано с проведением в столице эстафеты «Пламя мира» вторых Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Движение всех видов транспорта будет ограничено на улице Ленина и проспекте Победителей на участке от проспекта Независимости до улицы Орловской в направлении площади Государственного флага. Учитывайте эту информацию при планировании поездок.
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Новости Беларуси. К сведению пассажиров общественного транспорта: в понедельник изменятся трассы многих маршрутов. Это связано с проведением в столице эстафеты...
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