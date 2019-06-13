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Активисты БРСМ украсили 10 контейнеров для мусора граффити
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами. Авторами стали студенты технологического университета, а помощь в воплощении проекта им оказал Зеленстрой Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дизайнерские контейнеры установят вдоль велодорожки на улице Ленина у стадиона «Динамо».
Вадим Борисюк, первый секретарь БРСМ Ленинского района:
Михаил Попов, директор УП «Зеленстрой Ленинского района»:
Проектом по улучшению эстетичного вида дворов молодежь столицы занимается с 2018 года. Результатом стали граффити с изображением национального орнамента в Московском районе, велосипедные парковки в Заводском, оригинальные лестницы в виде фортепиано во Фрунзенском и 300-метровая украшенная стена вдоль МКАДа в Октябрьском районе.
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Новости Беларуси. Молодежь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами. Авторами стали студенты технологического университета, а помощь в...
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