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Активисты БРСМ украсили 10 контейнеров для мусора граффити

14.06.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами. Авторами стали студенты технологического университета, а помощь в воплощении проекта им оказал Зеленстрой Ленинского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Активисты БРСМ украсили 10 контейнеров для мусора граффити

Дизайнерские контейнеры установят вдоль велодорожки на улице Ленина у стадиона «Динамо».

Активисты БРСМ украсили 10 контейнеров для мусора граффити

Вадим Борисюк, первый секретарь БРСМ Ленинского района:
Первоначально у нас был конкурс по эскизам со стороны студентов учреждений образования, которые есть в районе. Соответственно, ребята после согласования эскизов приступили к реализации – раскраске контейнеров.

Активисты БРСМ украсили 10 контейнеров для мусора граффити

Михаил Попов, директор УП «Зеленстрой Ленинского района»:
Повыходили с новыми инициативами. Такими инициативами можно назвать новый сквер в границах Ленина и Ульяновской, большие топиарные фигуры зубров четырехметровые. Благодаря поддержке города и района смогли реконструировать Ляховский сквер напротив стадиона «Динамо». Выполнили достаточно большой объем работ. Конечно, мы уже на финишной прямой.

Активисты БРСМ украсили 10 контейнеров для мусора граффити

Проектом по улучшению эстетичного вида дворов молодежь столицы занимается с 2018 года. Результатом стали граффити с изображением национального орнамента в Московском районе, велосипедные парковки в Заводском, оригинальные лестницы в виде фортепиано во Фрунзенском и 300-метровая украшенная стена вдоль МКАДа в Октябрьском районе.

Люди в материале: Вадим Борисюк, Михаил Попов
 
 
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Новости Беларуси. Молодежь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами. Авторами стали студенты технологического университета, а помощь в...
 
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