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«Линия Сталина», Молодечно и Заславль: рассказываем, где можно увидеть «Пламя мира» на выходных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. 15 июня эстафету огня встретят жители сразу двух населенных пунктов – Заславля и Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Почетные граждане пронесут факел по главным предприятиям, посетят самые знаковые места городов. В воскресенье «Пламя мира» ждут в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Курган Славы станет последней остановкой большого путешествия эстафеты огня по Минской области.
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. 15 июня эстафету огня встретят жители сразу двух населенных пунктов – Заславля и...
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