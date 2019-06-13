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«Линия Сталина», Молодечно и Заславль: рассказываем, где можно увидеть «Пламя мира» на выходных

14.06.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. 15 июня эстафету огня встретят жители сразу двух населенных пунктов – Заславля и Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Линия Сталина», Молодечно и Заславль: рассказываем, где можно увидеть «Пламя мира» на выходных

Почетные граждане пронесут факел по главным предприятиям, посетят самые знаковые места городов. В воскресенье «Пламя мира» ждут в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Курган Славы станет последней остановкой большого путешествия эстафеты огня по Минской области.

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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. 15 июня эстафету огня встретят жители сразу двух населенных пунктов – Заславля и...
 
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