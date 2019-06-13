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В пятницу вечером в Минской области ожидаются грозы и сильные ливни

14.06.2019 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ливень с градом пришел на смену жаре в некоторых регионах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сильный ветер рядом с агрогородком Петковичи повалил сразу несколько деревьев. Одно перекрыло дорогу.

В пятницу вечером в Минской области ожидаются грозы и сильные ливни

Метеорологи предупреждают, что неблагоприятная погода сохранится в Минской области до ночи. Ожидаются грозы, сильные ливни, усиление ветра до 20 метров в секунду.

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Новости Беларуси. Ливень с градом пришел на смену жаре в некоторых регионах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сильный ветер рядом с...
 
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