Был объявлен план «Перехват»: в Минске задержали мужчину, который похитил Land Cruiser у подруги

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. План «Перехват» утром 14 июня был введен на дорогах Минской области. Поводом стал чрезвычайный случай, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина похитил машину подруги. Под угрозой смерти он заставил ее написать расписку на Toyota Land Cruiser и исчез в неизвестном направлении. Через несколько часов его задержали в Минске.