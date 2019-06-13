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Был объявлен план «Перехват»: в Минске задержали мужчину, который похитил Land Cruiser у подруги

14.06.2019 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. План «Перехват» утром 14 июня был введен на дорогах Минской области. Поводом стал чрезвычайный случай, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мужчина похитил машину подруги. Под угрозой смерти он заставил ее написать расписку на Toyota Land Cruiser и исчез в неизвестном направлении. Через несколько часов его задержали в Минске.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. План «Перехват» утром 14 июня был введен на дорогах Минской области. Поводом стал чрезвычайный случай, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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