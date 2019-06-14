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15 и 16 июня будет перекрыта площадь Ванеева и нечётная сторона Партизанского проспекта

14.06.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Площадь Ванеева на выходные закроют, ее будут асфальтировать. Изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

15 и 16 июня будет перекрыта площадь Ванеева и нечётная сторона Партизанского проспекта

Перекроют движение на нечетной стороне Партизанского проспекта и всей площади Ванеева. Некоторые маршруты отменят, некоторые – изменят. Подробная информация есть на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».

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Новости Беларуси. Площадь Ванеева на выходные закроют, ее будут асфальтировать. Изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные...
 
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