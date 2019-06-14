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15 и 16 июня будет перекрыта площадь Ванеева и нечётная сторона Партизанского проспекта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Площадь Ванеева на выходные закроют, ее будут асфальтировать. Изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перекроют движение на нечетной стороне Партизанского проспекта и всей площади Ванеева. Некоторые маршруты отменят, некоторые – изменят. Подробная информация есть на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».
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Новости Беларуси. Площадь Ванеева на выходные закроют, ее будут асфальтировать. Изменится движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные...
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