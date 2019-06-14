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Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм

14.06.2019 22:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фигуры спортсменов видны издалека: бегун, футболист, легкоатлет – всего 42 новые композиции по улице Кирова от Свердлова до Ленина. На днях их должны включить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм

А на Октябрьской завершают установку светового оборудования стартовой площадки велогонок. Обещают, что она будет невероятно яркой и очень стильной. Так белорусская столица не преображалась еще никогда.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм

Георгий Таболин, начальник электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
У нас еще установлены на всех въездах в Минск объемные шары в количестве 8 штук с символикой Европейских игр, которые привлекают и туристов, и гостей.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм

Ощущение праздника.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм

Мне нравятся световые инсталляции, потому что когда идешь по городу, он так горит – очень красиво получается.

Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм

Люди в материале: Георгий Таболин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Фигуры спортсменов видны издалека: бегун, футболист, легкоатлет – всего 42 новые композиции по улице Кирова от Свердлова до Ленина. На днях их...
 
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