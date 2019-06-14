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Возле стадиона «Динамо» появились новые световые инсталляции ко II Европейским играм
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фигуры спортсменов видны издалека: бегун, футболист, легкоатлет – всего 42 новые композиции по улице Кирова от Свердлова до Ленина. На днях их должны включить, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А на Октябрьской завершают установку светового оборудования стартовой площадки велогонок. Обещают, что она будет невероятно яркой и очень стильной. Так белорусская столица не преображалась еще никогда.
Георгий Таболин, начальник электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
Ощущение праздника.
Мне нравятся световые инсталляции, потому что когда идешь по городу, он так горит – очень красиво получается.
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Новости Беларуси. Фигуры спортсменов видны издалека: бегун, футболист, легкоатлет – всего 42 новые композиции по улице Кирова от Свердлова до Ленина. На днях их...
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