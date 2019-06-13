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«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

14.06.2019 22:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь готовится встречать вторые Европейские игры. До старта мультиспортивного форума осталась всего неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Его главный символ – «Пламя мира» – продолжает свое путешествие по Минской области. 14 июня эстафету встречали в индустриальном парке «Великий камень». После торжественной церемонии огонь вторых Европейских игр пронесли по некоторым улицам парка. К участникам церемонии присоединился и наш корреспондент Евгений Поболовец.

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Лучина, лампада, хранитель огня – таким способом зажигают факел во время эстафеты «Пламя мира». Огонь вторых Европейских игр вот уже больше месяца путешествует по Европе и областям Беларуси. Новая точка на карте – индустриальный парк «Великий камень».

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Позади почти 7000 километров пути. Маршрут эстафеты выстроен таким образом, чтобы показать знаковые места в каждой из областей нашей страны – от мемориалов и национальных парков до известных во всем мире предприятий.

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Евгений Поболовец, СТВ:
Европейские игры – это ведь не только спортивный форум, но и прекрасная возможность напомнить о себе европейскому зрителю, читай – потребителю. Это хорошо понимают в индустриальном парке «Великий камень». Здесь из 44 резидентов 17 представляют страны Западной Европы.

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Если спорт объединяет болельщиков и участников Игр (в Минске за награды поборются более 4000 спортсменов из 50 стран), то индустриальный парк объединят и развивают инновации и технологии. Стать хотя бы на один день столицей одного из самых значимых спортивных событий Европы – к этому и готовились не один день, и приветственную речь писали не без ноток гордости.

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Ли Хайсинь, генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Я чувствую эту атмосферу в воздухе, я вижу, что не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась к этому форуму. В Минске я заметил, какая работа была проделана при подготовке к Европейским играм.

Атмосферу чувствуют и болельщики. Они и на церемонии в первых рядах, и покупку билетов не откладывают на последние дни.

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Я покупал на следующую субботу, художественную гимнастику посмотреть. Мне нравятся белорусские спортсменки: Екатерина Каукина, еще Алина.

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

Лично для меня это значит, что Беларусь сможет заявить о себе на высшем уровне в Европе. О нас узнает больше людей. Еще больше людей узнают о том, что есть такая страна, как у нас все хорошо, благополучно и красиво.

«Не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась»: эстафету «Пламя мира» встретили в «Великом камне»

В Минске огонь вторых Европейских игр встретят уже в понедельник – 17 июня – на площади Государственного флага. Финальной точкой эстафеты станет стадион «Динамо», где в день открытия зажгут огонь самого масштабного спортивного форума. И пока еще можно успеть все это увидеть – в продаже, пусть и в небольшом количестве, но еще остаются билеты на церемонии открытия и закрытия Игр.

Люди в материале: Евгений Поболовец, Ли Хайсинь
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готовится встречать вторые Европейские игры. До старта мультиспортивного форума осталась всего неделя, сообщили в программе Новости «24...
 
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