Tribuna.com назвала главного кандидата на пост главкома сборной Беларуси по футболу и тех, кто отказался

Источник материала: Tut.by

По информации Tribuna.com , с большой долей вероятности следующим главным тренером национальной сборной Беларуси вместо ушедшего в отставку Игоря Криушенко станет нынешний рулевой молодежной сборной страны Михаил Мархель.



Михаил Мархель. Фото: АБФФ

Кандидатура Михаила Мархеля будет рассмотрена на заседании исполкома АБФФ, который пройдет в конце июня.

По информации «Прессбола» , в качестве помощника Михаила Мархеля рассматривается кандидатура бывшего главкома сборной Беларуси Георгия Кондратьева.

При этом бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, работающий сейчас в штабе московского ЦСКА, отказался возглавить сборную Беларуси.

Отказался стать у руля сборной Беларуси и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что новым главным тренером сборной станет отечественный специалист.