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Tribuna.com назвала главного кандидата на пост главкома сборной Беларуси по футболу и тех, кто отказался
Источник материала: Tut.by
По информации
Кандидатура Михаила Мархеля будет рассмотрена на заседании исполкома АБФФ, который пройдет в конце июня.
По информации
При этом бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, работающий сейчас в штабе московского ЦСКА, отказался возглавить сборную Беларуси.
Отказался стать у руля сборной Беларуси и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что новым главным тренером сборной станет отечественный специалист.
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Tribuna.com назвала главного кандидата на пост главкома сборной Беларуси по футболу и тех, кто отказался
Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что новым главным тренером сборной станет отечественный специалист.
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