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Tribuna.com назвала главного кандидата на пост главкома сборной Беларуси по футболу и тех, кто отказался

14.06.2019 21:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По информации Tribuna.com, с большой долей вероятности следующим главным тренером национальной сборной Беларуси вместо ушедшего в отставку Игоря Криушенко станет нынешний рулевой молодежной сборной страны Михаил Мархель.


Михаил Мархель. Фото: АБФФ

Кандидатура Михаила Мархеля будет рассмотрена на заседании исполкома АБФФ, который пройдет в конце июня.

По информации «Прессбола», в качестве помощника Михаила Мархеля рассматривается кандидатура бывшего главкома сборной Беларуси Георгия Кондратьева.

При этом бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович, работающий сейчас в штабе московского ЦСКА, отказался возглавить сборную Беларуси.

Отказался стать у руля сборной Беларуси и главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что новым главным тренером сборной станет отечественный специалист.

 
 
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Ранее первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик заявил, что новым главным тренером сборной станет отечественный специалист.
 
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