«Я больше за «Юность». Грабовский до прихода в «Динамо» ругал политику клуба и однажды послал фанатов

Источник материала: Tut.by

У воспитанника минской «Юности» Михаила Грабовского до прихода в минское «Динамо» тренером были сложные отношения с клубом. Он посылал в ж… болельщиков «зубров», резко негативно встретивших его решение выступать за ЦСКА в локаутный сезон в НХЛ, и ругал «Динамо» за метания. SPORT.TUT.BY решил освежить в памяти самые яркие высказывания по теме белорусского энхаэловца, игравшего в разное время вместе с Алексом Овечкиным, Павлом Дацюком, Филом Кесселом и Джоном Таваресом.

Фото: Reuters, TUT.BY





























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В 2012 году Михаил Грабовский рассказал нам о музыкальных предпочтениях и сыграл на гитаре. В видеоролике ниже Миша в шутку отметил, что может «распределить бюджет минского „Динамо“: куда и какие деньги должны идти».

В день съемок Грабовский сдал госэкзамен в Институте предпринимательской деятельности, где обучался по специальности «Бизнес-администрирование». Оценка — 9.

— Бюджетирование — так звучал мой вопрос на экзамене, — признался Грабовский. — Я на него ответил, в примерах. У меня есть хорошие примеры. У нас ведь страна сейчас развивается по другому пути, а не как раньше. Бизнес — основа всего, в том числе спорта. За примером не надо далеко ходить — «Торонто Мэйпл Лифс», пожалуйста.

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В другом видеоинтервью за 2014 год Миша признавался, что его диплом менеджера вовсе не пылится, а хранится дома на видном месте.

— Надеюсь, поможет когда-нибудь, — отметил Грабовский.