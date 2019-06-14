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«Я больше за «Юность». Грабовский до прихода в «Динамо» ругал политику клуба и однажды послал фанатов
Источник материала: Tut.by
У воспитанника минской «Юности» Михаила Грабовского
Фото: Reuters, TUT.BY
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В 2012 году Михаил Грабовский рассказал нам о музыкальных предпочтениях и сыграл на гитаре. В видеоролике ниже Миша в шутку отметил, что может «распределить бюджет минского „Динамо“: куда и какие деньги должны идти».
В день съемок Грабовский сдал госэкзамен в Институте предпринимательской деятельности, где обучался по специальности «Бизнес-администрирование». Оценка — 9.
— Бюджетирование — так звучал мой вопрос на экзамене, — признался Грабовский. — Я на него ответил, в примерах. У меня есть хорошие примеры. У нас ведь страна сейчас развивается по другому пути, а не как раньше. Бизнес — основа всего, в том числе спорта. За примером не надо далеко ходить — «Торонто Мэйпл Лифс», пожалуйста.
В другом видеоинтервью за 2014 год Миша признавался, что его диплом менеджера вовсе не пылится, а хранится дома на видном месте.
— Надеюсь, поможет когда-нибудь, — отметил Грабовский.
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«Я больше за «Юность». Грабовский до прихода в «Динамо» ругал политику клуба и однажды послал фанатов
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