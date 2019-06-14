Билет на II Европейские игры подарили 50-тысячному безвизовому туристу

Источник материала: Вороновская газета





Гостья из Варшавы Мажена Шостак приехала в Гродно ровно за неделю до старта крупнейшего мультиспортивного форума – II Европейских игр. И хоть трибуны для болельщиков в планы молодой польки и ее попутчиков изначально не входили, гостеприимная Гродненщина поспешила это исправить.

Туристическую группу, с которой приехала Мажена, встретил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. Вручать «юбилейным» иностранным гостям паспорт безвизового туриста уже стало доброй традицией для Гродненщины. Однако на этот раз к символическому документу прикрепили еще один не менее приятный и ценный подарок – билет на II Европейские игры. Польская гостья планирует пробыть в Гродно несколько дней, но неожиданный сюрприз, по ее словам, хороший повод вернуться в Беларусь снова – на этот раз, чтобы посетить соревнования по художественной гимнастике и акробатике и собственными глазами увидеть восхождение на пьедестал представительниц, пожалуй, самого пластичного и грациозного вида спорта.





А пока Мажена планирует поближе познакомиться с культурой и архитектурными достопримечательностями города.

– Приехать сюда уговорила подруга. В Гродно я раньше никогда не была, первое впечатление – это очень аккуратный и чистый город, что, конечно, приятно, – поделилась мнением гостья. – У нас достаточно насыщенная экскурсионная программа. Но в первую очередь, хотелось бы посмотреть на ваши храмы и костелы.

Все большее количество безвизовых туристов пересекает белорусскую границу. Только за пять месяцев этого года гродненский регион по безвизу посетили уже 50 000 иностранных гостей – за такой же период прошлого года их было ровно в два раза меньше. Сегодня каждый турист проводит на территории области минимум три дня, а значит – спрос иностранных гостей на предложения сферы услуг только растет.





– Конечно, 50 000 – это не предел. Со временем мы планируем выйти на пятисоттысячный показатель, – отметил Виктор Лискович. – И уже тогда мы получим очень серьезную экономическую отдачу от проделанной работы. В регионе делается все для того, чтобы иностранным гостям было комфортно. Активно развивается ресторанный бизнес, реконструируются гостиницы, открываются новые хостелы. На более высокий уровень выходит подготовка работников сферы услуг и общественного питания. Все это обязательно сыграет свою положительную роль.









К слову, не исключено, что в скором времени безвизовая зона будет расширена, и в составе организованных туристических групп иностранные гости смогут посещать по безвизу всю Гродненскую область. И в первую очередь, по словам Виктора Лисковича, руководство области заинтересовано, чтобы в безвизовую зону вошли Вороновский, Лидский, Новогрудский и Щучинский районы. Тогда можно будет говорить о своеобразной «туристической дуге», которая позволит зарубежным туристам передвигаться из Литвы в Польшу через Беларусь.

Анна РАДЮК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/