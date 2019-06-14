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Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

14.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

Неделя осталась до крупнейшего спортивного старта – II Европейских игр в Минске

В списке кандидатов на участие в мультиспортивном форуме 35 спортсменов – представителей Гродненской области, которые будут бороться за медали в 14 видах спорта. Сейчас атлеты вышли на финишную прямую подготовки к Евроиграм. 

Каждый из них нацелен на победу и изо дня в день выкладывается на тренировках по максимуму, чтобы показать высокий результат и достойно представить страну на соревнованиях международного уровня. Представляем наших атлетов – спортивную надежду II Европейских игр.  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
 
Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр
 
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛИ БАСКЕТБОЛ 3х3

Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
БОКС И ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ 
 
Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
 

Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
 

Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
 
Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ И ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
 

Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
 
САМБО
 
Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

 
СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
 
Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр
 
 
ДЗЮДО
 

Борцы, боксеры, футболисты. 35 спортсменов Гродненщины будут бороться за медали II Европейских игр

https://grodnonews.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Неделя осталась до крупнейшего спортивного старта – II Европейских игр в Минске.  В списке кандидатов на участие в мультиспортивном форуме 35 спортсменов –...
 
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