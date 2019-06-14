30 спортивных надежд, фан-зоны и болельщики из всех уголков мира: как область готовится встречать II Европейские игры

Источник материала: Вороновская газета





До начала крупнейшего в истории страны мультиспортивного форума – II Европейских игр идет обратный отсчет на календаре.

Ровно через неделю на стадионе «Динамо» на глазах у десятков тысяч зрителей зажгут символический огонь. Свидетелями открытия грандиозного спортивного события станут жители не менее сотни стран. Среди них будут те, кто приехал в белорусскую столицу, чтобы поддержать своих атлетов с трибун стадионов, и те, кто будет наблюдать за трансляцией напряженной спортивной борьбы с экранов собственных мониторов.





Добро пожаловать в Беларусь!

Беларусь в эти дни увидит весь мир, но какой будет картина, которая предстанет перед глазами сотен спортсменов и волонтеров, тысяч болельщиков, участников, иностранных гостей, зависит от того, насколько полно будет учтен каждый нюанс при подготовке к крупномасштабному событию. Несмотря на то, что столицей II Европейских игр станет Минск, региональные оргкомитеты не расслабляются ни на минуту. Гродненская область уже встречает зарубежных гостей, которые с 10 июня – первого дня действия безвизового режима для болельщиков и участников II Европейских игр – начали пересекать белорусскую границу. Германия, Чехия, Польша, Литва, Швеция, США – билеты на трибуны континентального мультиспортивного форума, кажется, разошлись по всем уголкам мира.





Встречают иностранцев по-особому: во всех в пунктах пропуска области для гостей действует особая система прохождения границы – погранично-таможенный контроль, предъявив аккредитацию участника или билет на любое спортивное состязание, проходят по отдельному каналу движения без всяких очередей. Сориентироваться в непривычной обстановке «спортивным» туристам помогают студенты-волонтеры, которые несут круглосуточный пост вместе с таможенниками и пограничниками. Ожидается, что границу гродненского региона в дни проведения II Европейских игр пересечет порядка 30 000 иностранцев. Безвизовый режим для них будет действовать до 10 июля, а это значит, что после окончания соревнований еще будет возможность продолжить свое путешествие по стране.





Ни для кого не секрет, что довольный турист – весомый бонус для экономики. И нужно, чтобы гродненский регион не остался в стороне от «туристических инвестиций».





Об этих и многих других аспектах подготовки региона к знаковому спортивному форуму шла речь на пресс-конференции, в которой приняли участие заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, начальник управления спорта и туризма Олег Андрейчик, заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша.





– К проведению II Европейских игр страна готовилась на протяжении двух лет, – подчеркнул Виктор Лискович. – Гродненская область задействована в организации этого масштабного мультиспортивного события самым непосредственным образом. Тысячи гостей – спортсменов, участников, болельщиков – будут пересекать наш регион на пути в столицу. Важно, что они здесь увидят, захотят ли приехать сюда еще раз. Наша задача показать такой уровень гостеприимства и туристической инфраструктуры, чтобы иностранные гости, единожды посетившие Гродненщину, возвращались сюда снова. Для этого должно быть продумано все до мелочей – система пропуска на границе, организация дорожного движения, работа объектов придорожного сервиса, гостиничной, ресторанной инфраструктуры.







К слову, в сфере привлечения туристов у Гродненщины уже есть весомый опыт. Только за пять месяцев нынешнего года регион посетили 50 000 безвизовых туристов, тогда как за весь минувший год таких было всего 92 000. Динамика, что говорится, налицо. Об удобстве гостей, которые пересекут область, направляясь на II Европейские игры, конечно, позаботились. Все объекты туристического сегмента, сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олега Андрейчика, готовы к встрече иностранных участников мультиспортивного форума. На обновленной трассе М6 установлено более 50 знаков туристической тематики. Они помогут гостям сориентироваться в культурных и исторических достопримечательностях региона, а, возможно, даже станут мотиватором для того, чтобы ненадолго «свернуть с пути». Иностранным гостям по ходу движения поможет также специальное мобильное приложение, официальная презентация которого состоится уже через несколько дней. К работе с зарубежными гостями готовы и гиды, и переводчики, и экскурсоводы. Уже сейчас несколько десятков иностранных туристических групп изъявили желание не только посетить Евроигры, но и познакомиться с красотами и достопримечательностями региона.





Спортивные надежды готовятся к старту

К крупнейшему старту спортивного сезона продолжают активно готовиться наши спортсмены: 30 представителей Гродненской области по 13 видам спорта уже достоверно вошли в основной составы сборных команд и будут отстаивать честь страны. Еще 8 человек – в резервном списке. Их успешное выступление – возможность для страны еще раз громко заявить о себе на международной спортивной арене. К слову, в I Европейских играх в Баку участвовало всего 17 наших спортсменов. Тогда они завоевали для Беларуси 8 медалей.

Сейчас гродненские атлеты на финишной прямой подготовки – удвоенные нагрузки, напряженные тренировки и строгий режим дня. Каждый выкладывается по максимуму и настраивается на победу. Впрочем, в числе представителей Гродненской области – спортсмены действительно международного уровня. Среди них финалисты и призеры Олимпийских игр, неоднократные чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, неоспоримые лидеры национальных сборных. А потому высокие ставки делаются на каждого.





– Сейчас у нас заключительные сборы в центре олимпийской подготовки «Стайки», – поделилась серебряный призер чемпионата Европы мастер спорта по самбо, участница II Европейских игр Екатерина Калюжная. – Подготовка проходит очень интенсивно. Но физическая нагрузка – это мелочи по сравнению с нарастающим моральным напряжением, особенно когда что-то не получается на тренировках. Все-таки представлять страну на таком масштабном первенстве – очень серьезная ответственность. Все мы волнуемся, но настраиваемся исключительно на победу и делаем все возможное для того, чтобы быть в идеальной спортивной форме и полной готовности к старту. Главное в день соревнований проснуться и понять, что сегодня ты сможешь все!



Лисенок Лесик на билбордах и фан-зоны для болельщиков



И пока болельщики готовятся занять свои трибуны, а спортсмены — к выходу на старт, в городах и райцентрах области вносят последние коррективы в создание «спортивной» атмосферы. На улицах Гродно установлены билборды с символикой II Европейских игр. Лисенок Лесик приветствует жителей и гостей города со светодиодных экранов, плакатов наружной рекламы и фотозон. На билбордах, плакатах и ситилайтах сегодня можно увидеть не только изображение символики II Европейских игр, но и изображения тех гродненских атлетов, которые будут отстаивать честь страны. А чтобы поддерживать своих спортсменов и радоваться за их победы зрителям было интереснее и удобнее, не только в Минске, но и других городах на время II Европейских игр для болельщиков создадут специально оборудованные фан-зоны.





В Гродно эпицентром событий станет ЦСК «Неман». Пока планируется, что размещенная здесь фан-зона будет работать с 10.00 до 22.00. В дни торжественного открытия и закрытия Евроигр болельщики смогут находиться здесь дольше, чем до полуночи. На территории спорткомплекса можно будет не только посмотреть трансляцию соревнований и обсудить их итоги со спортивными единомышленниками, но и просто отдохнуть. Работать будут детские игровые зоны, аттракционы, большой фудкорт, намечена большая концертная программа с участием самых ярких вокальных и хореографических коллективов области.

Анна РАДЮК

Фото: Вадим ГОЛОТИК и из архива «ГП» https://grodnonews.by/