Источник материала: Полымя

В жару женщины гораздо лучше работают, выяснили немецкие ученые.





Повышение температуры влияет на увеличение производительности труда у женщин, особенно в арифметике и словесности. При этом мужчины в жару, наоборот, теряют КПД. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Около 500 мужчин и женщин проходили ряд тестов на когнитивные, математические и вербальные способности при различной температуре. В ходе исследования столбик термометра поднимали от 16 до 32 градусов Цельсия. Респонденты складывали двузначные числа без калькулятoра, сoставляли слова из случайнoго набoра букв в тeчение пяти минут и решали лoгические задачи.

Оказалось, что женщины показывают лучший результат при более высокой температуре, а мужчины — при более низкой. В жару у представителей сильного пола лучше получались только логические задачи.

Ученые отмечают, что благодаря лишь фиксированной температуре воздуха можно добиться лучшей производительности труда.