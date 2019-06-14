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Ученые из Германии: женщинам жара идёт на пользу

14.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В жару женщины гораздо лучше работают, выяснили немецкие ученые.

Ученые из Германии: женщинам жара идёт на пользу

Повышение температуры влияет на увеличение производительности труда у женщин, особенно в арифметике и словесности. При этом мужчины в жару, наоборот, теряют КПД. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Около 500 мужчин и женщин проходили ряд тестов на когнитивные, математические и вербальные способности при различной температуре. В ходе исследования столбик термометра поднимали от 16 до 32 градусов Цельсия. Респонденты складывали двузначные числа без калькулятoра, сoставляли слова из случайнoго набoра букв в тeчение пяти минут и решали лoгические задачи.

Оказалось, что женщины показывают лучший результат при более высокой температуре, а мужчины — при более низкой. В жару у представителей сильного пола лучше получались только логические задачи.

Ученые отмечают, что благодаря лишь фиксированной температуре воздуха можно добиться лучшей производительности труда.

Источник: sb.by

 
 
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В жару женщины гораздо лучше работают, выяснили немецкие ученые. Повышение температуры влияет на увеличение производительности труда у женщин, особенно в
 
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