Оранжевый уровень опасности: Беларусь накроют грозы

Сегодня до 23 часов ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра на большей части Беларуси, в том числе в Минске. На выходных да +33.

Синоптики объявили в связи с неблагоприятными условиями оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

На выходных ожидается жаркая погода. 15 июня ночью местами по стране, днем в отдельных районах Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура минимальная ночью +15..+21°С, максимальная от +24°С до +33°С по югу.

В воскресенье преимущественно без осадков, на западе страны утром и днем кратковременные дожди, местами грозы. Холодней будет ночью +12..+22°С, жарче в середине дня +24..+32°С.

17 июня погода преимущественно не изменится. На западе и в центре Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +24..+32°С.

Из-за жаркой погоды остается высокая пожароопасность.