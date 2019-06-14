ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оранжевый уровень опасности: Беларусь накроют грозы

14.06.2019 19:13 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сегодня до 23 часов ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра на большей части Беларуси, в том числе в Минске. На выходных да +33.

Синоптики объявили в связи с неблагоприятными условиями оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

На выходных ожидается жаркая погода. 15 июня ночью местами по стране, днем в отдельных районах Брестской и Гомельской областей пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура минимальная ночью +15..+21°С, максимальная от +24°С до +33°С по югу.

В воскресенье преимущественно без осадков, на западе страны утром и днем кратковременные дожди, местами грозы. Холодней будет ночью +12..+22°С, жарче в середине дня +24..+32°С.

17 июня погода преимущественно не изменится. На западе и в центре Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +24..+32°С.

Из-за жаркой погоды остается высокая пожароопасность.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня до 23 часов ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра на большей части Беларуси, в том числе в Минске. На выходных да +33.
 
Новости дня
Новости разные
 
Danone подала в суд на «Савушкин продукт» из-за упаковки йогурта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика