Построили баню, а через дорогу – раздевалку. Вот так и в могилевскую «Табакерку» - зайдешь через проезжую часть

mspring.online/ru Однотипные табачные киоски сети «Табакерка», подконтрольной бизнесмену Алексею Олексину, давно стали причиной жалоб граждан. Но на этот раз торговцы сигаретами превзошли самих себя, пишет

Как видно на первом фото, чтобы купить сигареты нужно выйти на проезжую часть и там стоять, пока кассир не рассчитает покупателя. Это остановка транспорта на кольце площади Космонавтов. Как раз здесь расположено теперь кадетское училище.





Причина переноса киоска с тротуара на бордюр проезжей части заключается в ремонте теплотрассы. Правда, соседний киоск остался на прежнем месте.





Соседний киоск стоит здесь давно. Предприниматели, держащие его, решили, что пусть будет неудобно продавцу, но зато покупатели будут в безопасности. Хотя, с точки зрения охраны труда, это тоже не лучший выход.





«Табакерка» решила по-другому. Фирма СЗАО «Энерго-Оил» планирует к началу 2021 года открыть 2500 ларьков по продаже сигарет. Это инвестиционный проект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. А инвестору местные власти должны идти навстречу всегда. С 1 августа 2018 года СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» является единым оператором по продаже табачных изделий ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Продавцы «Табакерки» знают себе цену и не будут перепрыгивать через горы песка





Вот как это смотрится с другой стороны дороги:





Необходимо отметить, движение на кольце Космонавтов в последние годы стало очень интенсивным. Бросается в глаза огромное количество тяжёлой грузовой техники. Чтобы сделать фото, придется выжидать, иначе очень легко попасть под машину.





И вот он, этот момент. Как водится, когда нужен экипаж ГАИ, его нет. Вопрос, не нарушает ли правила дорожного движения предприятие-оператор «Табакерок», когда вынуждает своего клиента выходить на проезжую часть?



