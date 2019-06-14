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Построили баню, а через дорогу – раздевалку. Вот так и в могилевскую «Табакерку» - зайдешь через проезжую часть

14.06.2019 21:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Курение не только убивает, но ещё может привести и к штрафу за нарушение ПДД.
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 Однотипные табачные киоски сети «Табакерка», подконтрольной бизнесмену Алексею Олексину, давно стали причиной жалоб граждан. Но на этот раз торговцы сигаретами превзошли самих себя, пишет mspring.online/ru
Как видно на первом фото, чтобы купить сигареты нужно выйти на проезжую часть и там стоять, пока кассир не рассчитает покупателя. Это остановка транспорта на кольце площади Космонавтов. Как раз здесь расположено теперь кадетское училище.

Причина переноса киоска с тротуара на бордюр проезжей части заключается в ремонте теплотрассы. Правда, соседний киоск остался на прежнем месте.

Соседний киоск стоит здесь давно. Предприниматели, держащие его, решили, что пусть будет неудобно продавцу, но зато покупатели будут в безопасности. Хотя, с точки зрения охраны труда, это тоже не лучший выход.

«Табакерка» решила по-другому. Фирма СЗАО «Энерго-Оил» планирует к началу 2021 года открыть 2500 ларьков по продаже сигарет. Это инвестиционный проект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. А инвестору местные власти должны идти навстречу всегда. С 1 августа 2018 года СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» является единым оператором по продаже табачных изделий ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман». Продавцы «Табакерки» знают себе цену и не будут перепрыгивать через горы песка

Вот как это смотрится с другой стороны дороги:

Необходимо отметить, движение на кольце Космонавтов в последние годы стало очень интенсивным. Бросается в глаза огромное количество тяжёлой грузовой техники. Чтобы сделать фото, придется выжидать, иначе очень легко попасть под машину.

И вот он, этот момент. Как водится, когда нужен экипаж ГАИ, его нет. Вопрос, не нарушает ли правила дорожного движения предприятие-оператор «Табакерок», когда вынуждает своего клиента выходить на проезжую часть?


 
 
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Курение не только убивает, но ещё может привести и к штрафу за нарушение ПДД.
 
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