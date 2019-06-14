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Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

14.06.2019 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многодетная семья из Речицы обратилась с проблемой во время акции «Ваш вопрос Президенту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У них не хватало средств на ремонт в новой квартире. Из-за этого новоселье откладывалось на неопределенный срок. В итоге выход был найден: на ремонт разрешили потратить часть субсидии. Сейчас ключи уже получены, и переехать можно хоть завтра. С новоселами встретился корреспондент Александр Добриян.

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Александр Добриян, СТВ: 
Возможностью задать свой вопрос Президенту воспользовались 12 жителей Речицкого района. С вводом в эксплуатацию этого многоквартирного дома решена последняя из поставленных на контроль задач. Тогда еще будущие новоселы просили помочь сделать ремонт.

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

У Елены и Дмитрия Артюх четверо детей: старшему 14, младшей всего 2 года. Четырехкомнатную квартиру построили по государственной субсидии, однако как сделать ремонт на 82 квадратных метрах за зарплату кочегара придумать не смогли. Этот же вопрос решили задать Президенту.

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Елена Артюх, жительница Речицкого района:
Мы получаем уже квартиру, а в квартире ничего нет – бетонные стены, пол бетонный. Рассмотрели наш вопрос, спасибо большое.

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Выход нашли работники местного УКСа. Оказалось, на ремонт многодетная семья может использовать часть субсидии, предоставленной государством для строительства квартиры. Такой возможностью в этом доме воспользовались еще семь семей. 

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Александр Горбач, заместитель председателя Речицкого райисполкома:
Законодательная база работает таким образом, что позволяет решать эти вопросы. Если льготный кредит выделен и остаются денежные средства свободные, каждый получатель жилой площади может обратиться в УКС с ходатайством, чтобы выполнили отделку за оставшуюся часть денежных средств.

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Ремонтом доволен и глава семьи Дмитрий. Говорит, все остальное доделает сам, главное, что уже можно жить.

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Дмитрий Артюх, житель Речицкого района:
Хорошо сделали вообще. Если бы не строители, много пришлось бы нам еще делать. Лет за пять сделали бы – может, больше. Можно потихоньку переезжать сюда. Дети уже пускай в школу, в садик здесь идут.

Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»

Справить полноценное новоселье семья планирует к Новому году. Переехать в Речицу предстоит из агрогородка за 40 километров от районного центра. Начинать новую жизнь на новом месте будут в комфортных условиях.

Люди в материале: Александр Добриян, Елена Артюх, Александр Горбач, Дмитрий Артюх
 
 
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Новости Беларуси. Многодетная семья из Речицы обратилась с проблемой во время акции «Ваш вопрос Президенту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У них не...
 
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