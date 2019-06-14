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Многодетной семье в Речице помогли с ремонтом в новой квартире после акции «Ваш вопрос Президенту»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многодетная семья из Речицы обратилась с проблемой во время акции «Ваш вопрос Президенту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У них не хватало средств на ремонт в новой квартире. Из-за этого новоселье откладывалось на неопределенный срок. В итоге выход был найден: на ремонт разрешили потратить часть субсидии. Сейчас ключи уже получены, и переехать можно хоть завтра. С новоселами встретился корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
У Елены и Дмитрия Артюх четверо детей: старшему 14, младшей всего 2 года. Четырехкомнатную квартиру построили по государственной субсидии, однако как сделать ремонт на 82 квадратных метрах за зарплату кочегара придумать не смогли. Этот же вопрос решили задать Президенту.
Елена Артюх, жительница Речицкого района:
Выход нашли работники местного УКСа. Оказалось, на ремонт многодетная семья может использовать часть субсидии, предоставленной государством для строительства квартиры. Такой возможностью в этом доме воспользовались еще семь семей.
Александр Горбач, заместитель председателя Речицкого райисполкома:
Ремонтом доволен и глава семьи Дмитрий. Говорит, все остальное доделает сам, главное, что уже можно жить.
Дмитрий Артюх, житель Речицкого района:
Справить полноценное новоселье семья планирует к Новому году. Переехать в Речицу предстоит из агрогородка за 40 километров от районного центра. Начинать новую жизнь на новом месте будут в комфортных условиях.
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Новости Беларуси. Многодетная семья из Речицы обратилась с проблемой во время акции «Ваш вопрос Президенту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У них не...
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