ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бысюк считает, что экскурсии в Беларуси вправе проводить лишь аттестованные в Минспорта гиды

15.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Экскурсии на территории Беларуси вправе проводить лишь аттестованные в Министерстве спорта и туризма гиды. Такое мнение высказал член Совета Республики, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк сегодня на выездном заседании Постоянного комитета Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

Бысюк считает, что экскурсии в Беларуси вправе проводить лишь аттестованные в Минспорта гиды

Темой заседания стала практика применения законодательства о туризме и пути его совершенствования. В том числе депутаты обсуждали перспективы правового регулирования в туристической сфере. На заседании был презентован законопроект о внесении изменений в закон "О туризме". Директор мемориального комплекса выступил с инициативой, что экскурсии на территории республики должны проводить гиды-переводчики, прошедшие профессиональную аттестацию, подтверждающую квалификацию в соответствии с перечнем тем экскурсий. "Это принципиально, - подчеркнул он. - ИП, ЧУП, основным видом деятельности которых является туристическая, должны пройти аттестацию и получить разрешение в департаменте по туризму Минспорта. Тогда они получат основание проводить какие-то экскурсии".

По словам Григория Бысюка, ежедневно на территории комплекса выявляют до двух десятков нелегальных экскурсоводов - представителей сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, не имеющих соответствующего разрешения, а то и вовсе людей без профильного образования. На вопрос, на каком основании они оказывают туруслугу на территории госучреждения, в ответ чаще всего можно услышать, что это просто бесплатная экскурсия для своих знакомых, родственников, друзей и т.д. Причем зачастую эту легенду подтверждают и сами туристы.

"Более того, на улицах города, крепости появились туроператоры Польши, России - проводят экскурсии, как у себя дома. Это уже, я считаю, не просто зарабатывание денег, а, можно сказать, вопрос информационной безопасности нашего государства. Ведь каждый из них говорит, преподносит историю Брестской крепости, историю ее обороны, историю города со своей точки зрения", - отметил сенатор.

Председатель Постоянной комиссии Людмила Макарина-Кибак считает, что подобного рода заседания являются удачной площадкой для обмена мнениями и предложениями, которые в последующем могут стать основой будущих законодательных норм, отвечающих и по форме, и по содержанию духу времени. "Законодательное обеспечение отрасли имеет особую значимость в формировании и развитии индустрии туризма. Действующий закон, безусловно, сыграл важную роль в становлении туризма в нашей стране, легализации экономических отношений в этой сфере, формировании правил поведения участников туристической деятельности. Тем не менее жизнь не стоит на месте, и действующее законодательство требует определенных корректив с учетом происходящих в стране и мире процессов", - сказала она.

Ожидается, что обновленный закон о туризме с изменениями и дополнениями будет представлен на рассмотрение парламента уже в этом году.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Экскурсии на территории Беларуси вправе проводить лишь аттестованные в Министерстве спорта и туризма гиды. Такое мнение высказал член Совета Республики,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика