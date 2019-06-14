ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время пребывания иностранных туристов в Брестской области увеличилось благодаря безвизу

15.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Время пребывания иностранных туристов в Брестской области увеличилась благодаря безвизовому режиму, сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня сегодня во время выездного заседания Постоянного комитета Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

Время пребывания иностранных туристов в Брестской области увеличилось благодаря безвизу

"Безвизовый режим способствовал росту числа иностранных туристов в 2,5 раза. С начала года около 11 тыс. иностранцев приехали по безвизу в регион. Средняя продолжительность посещения составляет 3,8 дня, при этом обычно иностранный турист в среднем находится 3 дня. Безвизовый режим способствует тому, что люди приезжают и задерживаются. Пять санаториев, которые находятся на территории безвизовой зоны, получили возможность самостоятельно регистрировать желающих посетить страну по безвизу. На сегодня там уже отдыхают 124 человека, которые напрямую приехали через санатории", - рассказал Николай Глушеня.

Фишкой региона по-прежнему является агроэкотуризм. В прошлом году в агроусадьбах Брестской области отдохнули 77,4 тыс. человек, из них 12,7 тыс. - иностранцы. Больше было только в Минске и Минской области.

По мнению заместителя директора департамента по туризму - начальника отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Виталия Грицевича, въездной туризм дает толчок развитию внутреннему туризму. "Если в 2018 году во время "Феста экскурсоводов" было заявлено 100 тематических экскурсий по всем регионам, то в этом - уже 330. Что характерно: количество экскурсий вне столицы превысило их число в самом Минске. Это значит, что граждане начали активно интересоваться своей малой родиной", - отметил он.

В Бресте сегодня состоялось выездное заседание Постоянного комитета Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике на тему практики применения законодательства о туризме и пути его совершенствования. Депутаты ознакомились с работой туристических объектов в Бресте и Жабинковском районе, посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Время пребывания иностранных туристов в Брестской области увеличилась благодаря безвизовому режиму, сообщил начальник управления спорта и туризма...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФОТОФАКТ. Как прошёл выпускной бал в ГУО «Гимназия №1 г. Солигорска».
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика