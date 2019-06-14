Время пребывания иностранных туристов в Брестской области увеличилось благодаря безвизу

Источник материала: Виртуальный Брест

Время пребывания иностранных туристов в Брестской области увеличилась благодаря безвизовому режиму, сообщил начальник управления спорта и туризма облисполкома Николай Глушеня сегодня во время выездного заседания Постоянного комитета Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.





"Безвизовый режим способствовал росту числа иностранных туристов в 2,5 раза. С начала года около 11 тыс. иностранцев приехали по безвизу в регион. Средняя продолжительность посещения составляет 3,8 дня, при этом обычно иностранный турист в среднем находится 3 дня. Безвизовый режим способствует тому, что люди приезжают и задерживаются. Пять санаториев, которые находятся на территории безвизовой зоны, получили возможность самостоятельно регистрировать желающих посетить страну по безвизу. На сегодня там уже отдыхают 124 человека, которые напрямую приехали через санатории", - рассказал Николай Глушеня.

Фишкой региона по-прежнему является агроэкотуризм. В прошлом году в агроусадьбах Брестской области отдохнули 77,4 тыс. человек, из них 12,7 тыс. - иностранцы. Больше было только в Минске и Минской области.

По мнению заместителя директора департамента по туризму - начальника отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Виталия Грицевича, въездной туризм дает толчок развитию внутреннему туризму. "Если в 2018 году во время "Феста экскурсоводов" было заявлено 100 тематических экскурсий по всем регионам, то в этом - уже 330. Что характерно: количество экскурсий вне столицы превысило их число в самом Минске. Это значит, что граждане начали активно интересоваться своей малой родиной", - отметил он.

В Бресте сегодня состоялось выездное заседание Постоянного комитета Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике на тему практики применения законодательства о туризме и пути его совершенствования. Депутаты ознакомились с работой туристических объектов в Бресте и Жабинковском районе, посетили мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".