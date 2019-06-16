«Лето. Чудо. Дети» - состоялся отчетный концерт танцевальной студии «Альянс»

Источник материала: Виртуальный Брест

14 июня в зале ЦМТ прошел отчетный концерт танцевальной студии «Альянс» (A L L I A N C E dance studio), названный организаторами «Лето. Чудо. Дети».





Лето – время детских каникул, взрослого отпуска, семейного общения, отдыха и веселья. Приятный семейный вечер на чудесном концерте. Исполнители волнуются почти так же, как зрители – папы, мамы, дедушки и бабушки, братья и сестрички, знакомые и незнакомцы.





15 концертных номеров. На сцене – дети, от малышей до выпускников. На сцене – разноплановые танцы от белорусской и польской польки до традиционного матросского «Яблочка» и зажигательного ирландского или чарльстона. Между ними – ритмичное американское «кантри» и танец-подарок для девочек «Барби», веселые «Малинки» и школьные «Резинки»





Отточенные движения, искренние улыбки. Редкое сочетание начинающих и опытных танцоров в одном концертном номере. Взрослые исполнители - шоу-дуэт аккордеонистов «Восторг» и скрипачка Наталья Руцкая.