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«Лето. Чудо. Дети» - состоялся отчетный концерт танцевальной студии «Альянс»
15.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
14 июня в зале ЦМТ прошел отчетный концерт танцевальной студии «Альянс» (A L L I A N C E dance studio), названный организаторами «Лето. Чудо. Дети».
Лето – время детских каникул, взрослого отпуска, семейного общения, отдыха и веселья. Приятный семейный вечер на чудесном концерте. Исполнители волнуются почти так же, как зрители – папы, мамы, дедушки и бабушки, братья и сестрички, знакомые и незнакомцы.
15 концертных номеров. На сцене – дети, от малышей до выпускников. На сцене – разноплановые танцы от белорусской и польской польки до традиционного матросского «Яблочка» и зажигательного ирландского или чарльстона. Между ними – ритмичное американское «кантри» и танец-подарок для девочек «Барби», веселые «Малинки» и школьные «Резинки»
Отточенные движения, искренние улыбки. Редкое сочетание начинающих и опытных танцоров в одном концертном номере. Взрослые исполнители - шоу-дуэт аккордеонистов «Восторг» и скрипачка Наталья Руцкая.
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14 июня в зале ЦМТ прошел отчетный концерт танцевальной студии «Альянс» (A L L I A N C E dance studio), названный организаторами «Лето. Чудо. Дети». Лето – время детских...
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