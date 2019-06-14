20 июня открытие мемориальной доски Константину Фроловичу Лозаненко

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители г. Бреста! Приглашаем вас принять участие в торжественной церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза КОНСТАНТИНУ ФРОЛОВИЧУ ЛОЗАНЕНКО, в четверг 20 июня в 10.00 час. по адресу ул. Советская, 58.





Константин Фролович родился 4 декабря 1923 года в деревне Степаново Духовщинского района Смоленской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 5 классов. Работал токарем на механическом заводе, в колхозе. В Красной Армии с мая 1942 года. В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года.



Линейный надсмотрщик 133-го гвардейского отдельного батальона связи (25-й гвардейский стрелковый корпус, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии красноармеец Константин Лозаненко получил задание: проложить телефонный кабель через реку Днепр, чтобы обеспечить командованию корпуса управление передовыми отрядами при захвате и расширении плацдарма на западном берегу Днепра.



Красноармеец К.Ф. Лозаненко в составе команды вместе с передовыми частями пехоты гвардейского стрелкового корпуса в ночь на 25 сентября 1943 г. в районе села Бородаевка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины форсировал Днепр. Во время переправы лодка, в которой находился Лозаненко, была разбита снарядом и затонула вместе с кабелем. Отважный воин-связист ещё с двумя бойцами доплыл до правого берега Днепра, нашёл другую лодку и под шквальным огнём врага, неоднократно ныряя, извлёк со дна реки затонувший кабель. Связь была установлена в срок. Участвовал в отражении вражеских контратак противника, обороняя линию связи, своевременно передавал команды на открытие артиллерийского огня.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии красноармейцу Лозаненко Константину Фроловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1352).



В 1944-1945 годах К.Ф. Лозаненко учился в Муромском и Ленинградском военных училищах связи. Окончил курсы младших лейтенантов в городе Киеве. С 1965 года майор К.Ф. Лозаненко — в запасе, а затем в отставке. Жил в г. Бресте. До ухода на заслуженный отдых работал, принимал активное участие в работе Брестской городской организации ветеранов войны.