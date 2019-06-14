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Участок будущей улицы им. Военврача Маслова (выезд на Ковельскую) откроют только к концу 2019 года
15.06.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня
По стечению обстоятельств мы вчера посетили улицу, чтобы посмотреть, когда же наконец там всё завершат и откроют движение. оказалось - не скоро. Совсем не скоро. До конца года - точно нет. А ведь планировали сделать быстро.и открыть движение в начале июня,
Уже тогда было подозрительно - почему нет никакой пометки о сроках окончания на паспорте объекта? Теперь такая пометка есть, и для водителей она не сулит ничего хорошего. Это означает, что тысячелетие улица встретит ближе к Новому Году.
Какая-то беда приключилась и с новой пожарной частью - лишь одинокий сторож нет-нет, да выйдет поинтересоваться, что это так интересует странного фотографа. Часть
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