Участок будущей улицы им. Военврача Маслова (выезд на Ковельскую) откроют только к концу 2019 года

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня стало известно , что объявлены общественные обсуждения по названию участка автодороги, которая начинается от кольцевой развязки улиц Екельчика, Сябровской, Краснознаменной, проходит вдоль парка 1000-летия, у забора воинской части 38 бригады, недалеко от братской могилы лагеря для военнопленных «Ревир» и доходит до улицы Ковельской.





По стечению обстоятельств мы вчера посетили улицу, чтобы посмотреть, когда же наконец там всё завершат и откроют движение. оказалось - не скоро. Совсем не скоро. До конца года - точно нет. А ведь планировали сделать быстро.и открыть движение в начале июня, помните ?





Уже тогда было подозрительно - почему нет никакой пометки о сроках окончания на паспорте объекта? Теперь такая пометка есть, и для водителей она не сулит ничего хорошего. Это означает, что тысячелетие улица встретит ближе к Новому Году.





Какая-то беда приключилась и с новой пожарной частью - лишь одинокий сторож нет-нет, да выйдет поинтересоваться, что это так интересует странного фотографа. Часть начали строить в апреле 2018 года , а сдать обещали в мае этого года, но похоже, торжественное открытие отложено. То ли из-за дороги, то ли надо ещё найти на новое место работников. Так или иначе - пожарка стоит готовая, и ждёт своего часа. Между тем объект включён в план мероприятий, утверждённых Президентом "О подготовке к празднованию 1000-летия г. Бреста" в Государственную инвестиционную программу. Не сделают дорогу, не сдадут и часть. Получается, не поучилось?