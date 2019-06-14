Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

Источник материала: Ивьевский край

Безусловно, Вторые Европейские игры - одно из самых знаковых и масштабных событий для Беларуси в 2019-м году!

Наша страна стала любимым местом для многих, кто побывал здесь во время Чемпионатов Мира и Европы, которые прошли громко и с абсолютным успехом. Через неделю мы снова сможем ощутить эту непревзойденную атмосферу сплоченности, радости и доброго азарта. Спорт - занимает в жизни беларусов далеко не последнее место. И именно поэтому здесь так приятно находится гостям из других стран.

Маленькие города такие ,как Ивье, несмотря на отдаленность от эпицентра главных событий, никогда не оставались в стороне. В нашем городке и районе также есть множество атрибутов Евроигр-2019. Например,яркие баннеры Евроигр и баннеры с изображением наших талантливых спортсменов и, конечно, привлекательные фотозоны!

Фотозона возле районного центра культуры и досуга









Баннеры на Гимназии №1 г.Ивье









Стадион Ивьевской СШ





аг. Лелюки, детский сад-средняя школа





Ивьевская детско-юношская спортивная школа





аг. Липнишки, детский сад-средняя школа





Ивьевский ясли-сад-начальная школа





г.п.Юратишки, ясли-сад-средняя школа



