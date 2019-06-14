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Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

15.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Безусловно, Вторые Европейские игры - одно из самых знаковых и масштабных событий для Беларуси в 2019-м году!

Наша страна стала любимым местом для многих, кто побывал здесь  во время Чемпионатов Мира и Европы, которые прошли громко и  с абсолютным успехом. Через неделю мы снова сможем ощутить эту непревзойденную атмосферу сплоченности, радости и доброго азарта. Спорт - занимает в жизни беларусов далеко не последнее место. И именно поэтому здесь так приятно находится гостям из других стран.

Маленькие города такие ,как Ивье, несмотря на отдаленность от эпицентра главных событий, никогда не оставались в стороне. В нашем городке и районе также есть множество атрибутов Евроигр-2019.  Например,яркие баннеры Евроигр и баннеры с изображением наших талантливых спортсменов и, конечно, привлекательные фотозоны! 

Фотозона возле районного центра культуры и досуга

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

Баннеры на Гимназии №1 г.Ивье

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

Стадион Ивьевской СШ

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

аг. Лелюки, детский сад-средняя школа

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

Ивьевская детско-юношская спортивная школа

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

аг. Липнишки, детский сад-средняя школа

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

Ивьевский ясли-сад-начальная школа

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

г.п.Юратишки, ясли-сад-средняя школа

Атрибуты Евроигр-2019 украсили наш город!

 
 
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Безусловно, Вторые Европейские игры - одно из самых знаковых и масштабных событий для Беларуси в 2019-м году! Наша страна стала любимым местом для многих, кто...
 
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