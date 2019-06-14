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Во время ралли в Хорватии на трассу случайно выехала легковушка. От аварии гонщика спасла реакция

15.06.2019 07:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ежегодная гонка Ina Delta Rally проходила на днях в Хорватии. Экипаж Рока Тюрка и Бланка Кацина на огромной скорости проходил трассу, когда из-за поворота на гоночный Hyundai выскочила… обыкновенная легковушка! Посмотрите, как пилот избежал столкновения благодаря своей молниеносной реакции! Кстати, обязательно включите звук и поймете, что гонщики тоже разнервничались. Интересно, что почувствовал водитель машины, случайно заехавший на раллийную трассу?

 
 
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Посмотрите, как гонщик увернулся от случайной машины на гоночной трассе.
 
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