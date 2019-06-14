Во время ралли в Хорватии на трассу случайно выехала легковушка. От аварии гонщика спасла реакция

Источник материала: Tut.by

Ежегодная гонка Ina Delta Rally проходила на днях в Хорватии. Экипаж Рока Тюрка и Бланка Кацина на огромной скорости проходил трассу, когда из-за поворота на гоночный Hyundai выскочила… обыкновенная легковушка! Посмотрите, как пилот избежал столкновения благодаря своей молниеносной реакции! Кстати, обязательно включите звук и поймете, что гонщики тоже разнервничались. Интересно, что почувствовал водитель машины, случайно заехавший на раллийную трассу?