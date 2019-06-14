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«Тропа здоровья», мистический провал и пандус с трамплином. Строительные ляпы на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Мэр Минска Анатолий Сивак в большом интервью для нашего портала рассказал, что «
По улице Притыцкого, 126 в Минске разрушается пандус. Автор фото сообщил, что починить его обещали к концу сентября. У него вопрос: как человеку с ограниченными возможностями спуститься с такого пандуса? А маме с коляской?
Вот так установили фонари освещения в Минске на улице Колесникова между домом № 16, СШ № 49 и д/с № 122. Пройти нормально невозможно. Зимой все еще хуже.
Тротуар через дорогу от главного рынка города по улице Малинина в Мозыре. В таком состоянии дорожка десятки лет.
Тротуар во дворе дома по улице Нефтестроителей, 5, Мозырь.
Минск, улица Неманская, 45, возле второго подъезда. Люди пишут, что уже несколько раз пропадает решетка над глубоким колодцем.
На улице Раковской, 24 в Минске установили новые опоры освещения, но что-то пошло не так. Или с опорой промахнулись, или с питающим кабелем. Результат получился из рук вон плохо.
Минск, переулок Козлова, 20. Люди ждут ремонта крыльца в 1-м подъезде.
Минск, лестница возле дома по ул. Одинцова, 41.
Минск, улица Могилевская, 16. Во дворе делают ямочный ремонт, и напротив 10-го подъезда проблемы решены. Но, как выяснилось, на соседнюю яму напротив 11-го подъезда не хватило асфальта — насыпали немного и утрамбовали… ногами?!
Минск, улица Калинина, 28. Жильцы жаловались на неудобства, с которыми они живут из-за капремонта с непонятными сроками окончания работ. В редакцию пришло письмо из ЖКХ Первомайского района, в котором объясняется, почему в квартирах нет газа и когда он точно появится.
Дорожка возле новой «Олимпик Арены» на Победителей. По ней можно сходить в кусты.
Гомель, проспект Речицкий, дом культуры «Фестивальный». В танцевальном зале поставили новые окна и заменили подоконники. К окнам вопросов нет, а вот к трубам отопления — есть. Их как-то вписали в новый дизайн новых подоконников. Но после ремонта на верхнем этаже трубы неожиданно дали неестественную «усадку». Ремонт наверху закончен, все помещения приняты и сданы в эксплуатацию. Танцуем, смотрим и улыбаемся.
Минск, проспект Газеты «Звязда», 23, 11-й подъезд. В подъезде живут два инвалида-колясочника, для них сделали пандус. Но он получился с трамплином — до земли еще 20 сантиметров. И дорожки к нему нет. Но в городском ЖКХ нас уверили, что о проблеме знают и работы уже ведутся. Такой же пандус есть и в 17-м подъезде. К ним будут проложены дорожки из плитки, «трамплин» нивелируется. Закончить работы обещали к 21 июня.
Бобруйск. Детская карусель во дворе дома № 40а по улице М. Горького.
Минск, проспект Газеты «Звязда», 35. Это дорожка к первому подъезду. Нам пишут, что дорожку сломал два месяца назад трактор работников ЖКХ. Восстановить обещают в третьем квартале.
Минск, дорога в никуда за домом по улице Неманской, 39. И тротуар туда же. Выглядит все, конечно, странно, но это вряд ли ошибка проектировщика — вероятно, здесь еще будет что-то строиться.
А ошибка проектировщиков выглядит так, как тротуар в украинском городе Бровары.
Маленькая стоянка между домами на Громова, 20 и 28 напротив магазина «Смак» в Минске. Такой потоп здесь можно наблюдать после каждого дождя. Ливневка не работает или ее здесь нет?
Рационализаторское предложение поступило по минскому скверу Сеножаны. Пишут, что его недавно отгородили от улицы Левкова забором и организовали пешеходные переходы. Но остались три дорожки, «втыкающиеся» в новый забор. Было бы здорово из неиспользуемой плитки сделать пару дорожек, которые на данный момент являются «народными тропами».
Минск. «Уже который год по весне на въезде во двор на Горецкого, 7 проваливается асфальт возле люка», — пишет автор фото. Яму недавно уже латали, но через неделю она появилась. Мистика?
Минск, проспект Газеты «Звязда», 10, фото сделано около двух недель назад, но его автор сообщает, что на днях шла, ничего не изменилось, только ленточку красную, видимо, ветром сдуло. О проблеме в Московском ЖКХ знают и к концу следующей недели пообещали ее решить.
Ивацевичский район, деревня Милейки. Люди попросили у местного ЖКХ закрыть канализационный люк. Там отреагировали в течение двух дней и «устранили» проблему. Оригинально и небезопасно.
А это сообщение адресовано градостроителям и архитекторам. Есть в Минске мост на пересечении улицы Тимирязева с проспектом Пушкина. Он оборудован пешеходной зоной, но вот попасть туда невозможно: нужно преодолеть два бордюра высотой полметра, дорогу без зебры. Такая ситуация с двух сторон моста. Причем эту пешеходную зону регулярно подметают дворники летом и даже иногда чистят от снега зимой. Классический пример «вещи в себе». Вопрос: как туда попасть пешеходу? На парашюте? Проблему решить достаточно просто — нарисовать зебру через дорогу и
Минск, парк Павлова, «Тропа здоровья», она же лестница к кафе «Батискаф». Выяснилось, что она состоит на балансе «Зеленстроя» Московского района. Чинить ее собираются с 4 июля.
Эта лестница находится между домом № 18 по улице Жудро и домом № 13/3 по улице Д. Сердича в Минске. Она ведет нас в детский сад № 297. Очень ею недовольны жители района.
Минск, улица Олешева, 5. Дом недавно сдан жильцам. Здесь странное планировочное решение: спуск на стоянку автомобилей упирается в газон.
Минск, ул. Кунцевщина, 36. Вот куда должна по задумке проектировщика выйти эта дорожка?
Молодечно, улица Космонавтов. За забором два детских сада и стоянка напротив. Тротуара здесь уже лет 10 как нет. Поэтому и ходят все по дороге. А еще на этих «чудных» ста метрах нет ни одного фонаря.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт
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