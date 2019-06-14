«Тропа здоровья», мистический провал и пандус с трамплином. Строительные ляпы на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Мэр Минска Анатолий Сивак в большом интервью для нашего портала рассказал, что « Доску позора » обсуждают на планерках в исполкоме — «ни одного факта еще не было, чтобы кто-то сказал, что необъективно покритиковали». Обращают внимание на критику и в других городах страны (подтверждение тому — на « Доске почета »). Такие новости не могут не радовать: значит, мы стараемся не напрасно. Смотрите, какие вопросы благоустройства будут обсуждаться на совещаниях уже в понедельник в райисполкомах страны.

По улице Притыцкого, 126 в Минске разрушается пандус. Автор фото сообщил, что починить его обещали к концу сентября. У него вопрос: как человеку с ограниченными возможностями спуститься с такого пандуса? А маме с коляской?



Фото предоставлено читателем

Вот так установили фонари освещения в Минске на улице Колесникова между домом № 16, СШ № 49 и д/с № 122. Пройти нормально невозможно. Зимой все еще хуже.



Фото предоставлено читателем

Тротуар через дорогу от главного рынка города по улице Малинина в Мозыре. В таком состоянии дорожка десятки лет.



Фото предоставлено читателем

Тротуар во дворе дома по улице Нефтестроителей, 5, Мозырь.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Неманская, 45, возле второго подъезда. Люди пишут, что уже несколько раз пропадает решетка над глубоким колодцем.





На улице Раковской, 24 в Минске установили новые опоры освещения, но что-то пошло не так. Или с опорой промахнулись, или с питающим кабелем. Результат получился из рук вон плохо.



Фото предоставлено читателем

Минск, переулок Козлова, 20. Люди ждут ремонта крыльца в 1-м подъезде.



Фото предоставлено читателем

Минск, лестница возле дома по ул. Одинцова, 41.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Могилевская, 16. Во дворе делают ямочный ремонт, и напротив 10-го подъезда проблемы решены. Но, как выяснилось, на соседнюю яму напротив 11-го подъезда не хватило асфальта — насыпали немного и утрамбовали… ногами?!



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Калинина, 28. Жильцы жаловались на неудобства, с которыми они живут из-за капремонта с непонятными сроками окончания работ. В редакцию пришло письмо из ЖКХ Первомайского района, в котором объясняется, почему в квартирах нет газа и когда он точно появится.





Дорожка возле новой «Олимпик Арены» на Победителей. По ней можно сходить в кусты.



Фото предоставлено читателем

Гомель, проспект Речицкий, дом культуры «Фестивальный». В танцевальном зале поставили новые окна и заменили подоконники. К окнам вопросов нет, а вот к трубам отопления — есть. Их как-то вписали в новый дизайн новых подоконников. Но после ремонта на верхнем этаже трубы неожиданно дали неестественную «усадку». Ремонт наверху закончен, все помещения приняты и сданы в эксплуатацию. Танцуем, смотрим и улыбаемся.





Минск, Гикало, 10. Скоростной пандус в люк.



Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Газеты «Звязда», 23, 11-й подъезд. В подъезде живут два инвалида-колясочника, для них сделали пандус. Но он получился с трамплином — до земли еще 20 сантиметров. И дорожки к нему нет. Но в городском ЖКХ нас уверили, что о проблеме знают и работы уже ведутся. Такой же пандус есть и в 17-м подъезде. К ним будут проложены дорожки из плитки, «трамплин» нивелируется. Закончить работы обещали к 21 июня.









Набережная вдоль Левой Дубровенки в Могилеве.

















Бобруйск. Детская карусель во дворе дома № 40а по улице М. Горького.



Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Газеты «Звязда», 35. Это дорожка к первому подъезду. Нам пишут, что дорожку сломал два месяца назад трактор работников ЖКХ. Восстановить обещают в третьем квартале.



Фото предоставлено читателем

Минск, дорога в никуда за домом по улице Неманской, 39. И тротуар туда же. Выглядит все, конечно, странно, но это вряд ли ошибка проектировщика — вероятно, здесь еще будет что-то строиться.



Фото предоставлено читателем

А ошибка проектировщиков выглядит так, как тротуар в украинском городе Бровары.



Фото со страницы в Facebook

Маленькая стоянка между домами на Громова, 20 и 28 напротив магазина «Смак» в Минске. Такой потоп здесь можно наблюдать после каждого дождя. Ливневка не работает или ее здесь нет?



Фото предоставлено читателем

Рационализаторское предложение поступило по минскому скверу Сеножаны. Пишут, что его недавно отгородили от улицы Левкова забором и организовали пешеходные переходы. Но остались три дорожки, «втыкающиеся» в новый забор. Было бы здорово из неиспользуемой плитки сделать пару дорожек, которые на данный момент являются «народными тропами».











Минск. «Уже который год по весне на въезде во двор на Горецкого, 7 проваливается асфальт возле люка», — пишет автор фото. Яму недавно уже латали, но через неделю она появилась. Мистика?





Минск, проспект Газеты «Звязда», 10, фото сделано около двух недель назад, но его автор сообщает, что на днях шла, ничего не изменилось, только ленточку красную, видимо, ветром сдуло. О проблеме в Московском ЖКХ знают и к концу следующей недели пообещали ее решить.



Фото предоставлено читателем

Ивацевичский район, деревня Милейки. Люди попросили у местного ЖКХ закрыть канализационный люк. Там отреагировали в течение двух дней и «устранили» проблему. Оригинально и небезопасно.



Фото предоставлено читателем

А это сообщение адресовано градостроителям и архитекторам. Есть в Минске мост на пересечении улицы Тимирязева с проспектом Пушкина. Он оборудован пешеходной зоной, но вот попасть туда невозможно: нужно преодолеть два бордюра высотой полметра, дорогу без зебры. Такая ситуация с двух сторон моста. Причем эту пешеходную зону регулярно подметают дворники летом и даже иногда чистят от снега зимой. Классический пример «вещи в себе». Вопрос: как туда попасть пешеходу? На парашюте? Проблему решить достаточно просто — нарисовать зебру через дорогу и

занизить бордюры.











Минск, парк Павлова, «Тропа здоровья», она же лестница к кафе «Батискаф». Выяснилось, что она состоит на балансе «Зеленстроя» Московского района. Чинить ее собираются с 4 июля.



Фото предоставлено читателем

Эта лестница находится между домом № 18 по улице Жудро и домом № 13/3 по улице Д. Сердича в Минске. Она ведет нас в детский сад № 297. Очень ею недовольны жители района.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Олешева, 5. Дом недавно сдан жильцам. Здесь странное планировочное решение: спуск на стоянку автомобилей упирается в газон.



Фото предоставлено читателем

Минск, ул. Кунцевщина, 36. Вот куда должна по задумке проектировщика выйти эта дорожка?



Фото предоставлено читателем

Молодечно, улица Космонавтов. За забором два детских сада и стоянка напротив. Тротуара здесь уже лет 10 как нет. Поэтому и ходят все по дороге. А еще на этих «чудных» ста метрах нет ни одного фонаря.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны. А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!