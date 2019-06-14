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Комар укусил. Как спастись от надоедливых насекомых

15.06.2019 08:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Комар укусил. Как спастись от надоедливых насекомых
shutterstock.com

Наш эксперт – врач-аллерголог-иммунолог, доцент кафедры иммунологии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Дмитрий ШИЛОВ.

Самые опасные

Самые болезненные – укусы перепончатокрылых насекомых, которые впрыскивают яд. Это осы, пчёлы, шмели. Осы нередко располагают гнёзда в земле. Именно поэтому, когда вы находитесь в лесу, старайтесь не ходить босиком. Также они могут гнездиться в кустарниках. На ос, а также пчёл можно легко натолкнуться и на дачном участке. Чтобы избежать встречи с ними, всегда осматривайте помещения: нет ли там пчелиных ульев и осиных гнёзд. Если вы их нашли – нужно обработать гнездо инсектицидом, а потом убрать. Также ос и пчёл немало на рынках, так как там много овощей и фруктов.

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Если насекомое летает рядом с вами, прежде всего не машите руками и не совершайте резких движений. Оно интуитивно воспримет такую реакцию как угрозу и начнёт атаковать. Выпроваживать таких гостей надо аккуратно или просто переждать, пока они потеряют к вам интерес.

Стоит помнить, что осы и пчёлы любят сладости: конфеты, газировку, фрукты. Помните об этом, когда обедаете на природе. Также их привлекают цветочные запахи. Так что использование парфюма с таким ароматом может сыграть с вами злую шутку. Привлечь насекомых может и защитный лосьон от загара, если в нём есть воск. Так что лучше при покупке средства читать состав. Также пчёл и ос привлекает яркая одежда.

Норма или аллергия?

Укусы перепончатокрылых – пчёл, ос и других – могут переноситься очень тяжело, особенно если есть аллергия.

Реакция может быть местной: отёк, покраснение диаметром не менее 10 сантиметров, которые держатся около 24 часов. А также сильный зуд. Беспокоиться стоит, когда возникает сыпь по всему телу, зуд, недомогание, беспокойство. Если начинает кружиться голова, возникают боли в серд­це и животе, начинается диарея.

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Особенно опасно, если отекают полость рта и горло. Человек не может глотать, кашляет, возникает страх. Это признаки тяжёлой аллергической реакции, которая может вызвать удушье и привести к смерти. Вовремя принятые антигистаминные препараты могут снизить риск, однако всё же в таком случае стоит как можно быстрее обратиться к врачу.

Комары тоже не так безобидны, как кажется. Обычная реакция на их укусы – это покраснение и зуд. Чаще всего этим дело и ограничивается. Однако есть люди, у которых место укуса раздувается до нескольких сантиметров. В редких случаях возникает ещё более серьёзная реакция: появляется крапивница, сыпь по всему телу, выраженный зуд, может даже повыситься температура. В этом случае тоже необходимо обратиться к врачу.

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Что делать, если место укуса сильно раздулось и зудит? В первую очередь стоит нанести местный антигистамин – мазь от укусов легко можно найти в аптеке. Если изменений не произошло, то можно попробовать применить топические глюкокортикостероидные средства, то есть гормональные мази. Не знаете, кто вас укусил, а место болит и зудит? Может помочь мазь с салициловой кислотой или антибактериальными компонентами. Однако сильные препараты обычно всё-таки не нужны.

Защищайтесь!

Перед выходом на природу стоит обработать кожу и одежду репеллентами, которые продаются почти в каждом магазине. В основном такие средства предназначены для отпугивания комаров, на ос и пчёл репелленты почти не действуют. Перед их использованием необходимо внимательно читать инструкцию. Некоторые средства нельзя наносить на кожу, их можно распылять только на одежду.

Для дома есть приборы – фумигаторы и пластины для них, есть аналог таких приборов для использования в походных условиях, обычно это спирали, при сгорании они выделяют неприятный для насекомых запах и отпугивают непрошеных гостей. Для человека эти препараты не вредны, однако нужно помнить о том, что спирали предназ­начены для улицы и дома их использовать нельзя.

В продаже есть и специальные браслеты, правда, польза от них никак не доказана. Они могут быть эффективными разве что в том случае, если в них содержится репеллент. А вот браслеты с различными маслами – гвоздичным, цитрусовым, – как правило, не в силах отпугнуть комаров.

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Летом все мы выходим на природу, работаем на даче, так что встречи с кусачими насекомыми вряд ли удастся избежать. Как уменьшить вероятность укусов и снять зуд и...
 
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