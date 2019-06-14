ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зоопарк на грядке. Какие дикие животные в саду вредят, а какие полезны

15.06.2019 07:49 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Зоопарк на грядке. Какие дикие животные в саду вредят, а какие полезны
Ежи на садовом участке полезны, но в руки их лучше не брать и молоком не кормить. © / pixabay.com

Для людей сад – это хоть и природа, но окультуренная, обработанная. Но для многих животных ваша дача – это обычное продолжение охотничьих угодий или кормовая база. Нагнувшись за клубникой или пропалывая грядку, вы можете встретить самых необычных «гостей».

Кто притаился в туалете?

В одном из садовых товариществ дачники обнаружили ласку. Животное это хитрое и осторожное, ведёт преимущественно ночной образ жизни, поэтому увидели её садоводы, только когда с наступлением тёплой погоды стали ночевать в домике.

Зоопарк на грядке. Какие дикие животные в саду вредят, а какие полезны Лунный календарь садовода и огородника с 11 по 25 июня

Ласку решили не прогонять, ведь она приносит большую пользу – истребляет мышей и крыс, которые наносят вред посадкам.

Ту же пользу приносят ежи – их часто можно встретить в садах. Вот только брать на руки ежей не рекомендуется, иначе рискуете подцепить блох или клещей, а то и заразиться бешенством. Так что не трогайте ежей, а предоставьте им питаться привычной едой, ведь в рационе этих зверьков не только мыши, но и слизни, гусеницы и такие вредные насекомые, как волосатые жужелицы, непарные шелкопряды, монашенки. Правда, едят ежи и дождевых червей, которые садам приносят большую пользу. Кстати, зоологи не рекомендуют угощать ежей молоком: на самом деле, такая еда для них вредна – после молока у зверьков несварение.

Опытные садоводы советуют, если у вас завелись ежи, огораживать грядки с клубникой – зверьки могут полакомиться этой ягодой.

Другие обычные обитатели сада – лягушки. За сутки одна лягушка уничтожает до двух граммов различных вредителей. Зимуют лягушки нередко тут же в саду.

Зоопарк на грядке. Какие дикие животные в саду вредят, а какие полезны
Обед для огорода. Как правильно подкармливать растения в июне
Подробнее

«Один раз осенью вскапывал я огород, - вспоминает Артур Нуретдинов. – Копнул и вдруг увидел нечто вроде кокона из плотной земли и слизи, откуда выпала лягушка. Это она уже зимовать устроилась, а я её кокон разрушил, Осень тогда тёплая была, так что, надеюсь, лягушка успела вновь на зиму устроиться».

А в более отдалённых от города местах можно увидеть диких животных и вовсе в самых неожиданных местах. Например, в туалете.

«Мне строители, которые возводят дом на участке, вырыли глубокую яму под туалет, - рассказывает Марина Карелина. – Но однажды я заметила, что глубина ямы сильно уменьшилась. А потом моя сестра отправилась в туалет, но спустя минуту с криками выскочила из будки – говорит, там какая-то морда из ямы на неё смотрит и травинку жуёт! Оказалось, это сурки прорыли ходы и обрушили часть земляной стенки, начали из своих тоннелей залезать в яму».

Зоопарк на грядке. Какие дикие животные в саду вредят, а какие полезны Как опылить томаты?

Также в сады, которые расположены ближе к лесам, нередко забредают зайцы и лисы. Но радоваться таким гостям не надо – зайцы часто обгладывают кору деревьев, а лисицы являются переносчиками бешенства.

Это не сосед, а сорока!

Хлопоты могут доставить кроты и землеройки, которые испортят ваши грядки. Но всё-таки они поедают немало вредных насекомых, так что решать вам – терпеть ли таких гостей. Более безобидны летучие мыши, которые селятся под карнизами садовых домиков. Кстати, от них тоже польза – они поедают комаров, а также опыляют некоторые растения.

А вот сороки доставляют садоводам хлопоты другого рода – случается, что эти птицы воруют разные блестящие вещи или просто предметы необычной формы. Так что если у вас пропала ложка или мыло из рукомойника - не спешите грешить на соседей.

Бывает, что «гости» в сад приходят хоть и не совсем дикие, но из числа тех, что совсем не ожидаешь увидеть на огороде.

Зоопарк на грядке. Какие дикие животные в саду вредят, а какие полезны
«Вредные» советы от бывалого дачника. Какие правила иногда можно нарушить
Подробнее

«Как-то приехали мы в сад, а там ходит цесарка, - говорит садовод Ольга Савельева. – Мы удивились, откуда она тут взялась? Поймали её, стали обходить соседей – может, у кого-то птичник, и цесарка просто сбежала? Но на соседних участках хозяина не обнаружили. Самим содержать птицу не было возможности, да и отпустить нельзя – ещё поклюёт ягоды! Поэтому птицу употребили по назначению – съели. В другой раз приезжаем – у нас уже индюк гуляет! В общем, выяснилось, что кто-то в саду держал что-то вроде контактного зоопарка, а птицы сделали подкоп, выбрались за ограждения и стали гулять по всему саду».

Словом, если встретите кого-то из диких животных в вашем саду, не пугайтесь – лучше наслаждайтесь общением с природой и в таком виде. Но и об осторожности не следует забывать.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сурки могут сделать подкоп под туалет, а сорока - стащить мыло из рукомойника.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тропа здоровья», мистический провал и пандус с трамплином. Строительные ляпы на «Доске позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужской кошелек из натуральной кожи в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика