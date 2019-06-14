Зоопарк на грядке. Какие дикие животные в саду вредят, а какие полезны

Источник материала: Аргументы и факты

Ежи на садовом участке полезны, но в руки их лучше не брать и молоком не кормить. ©

Для людей сад – это хоть и природа, но окультуренная, обработанная. Но для многих животных ваша дача – это обычное продолжение охотничьих угодий или кормовая база. Нагнувшись за клубникой или пропалывая грядку, вы можете встретить самых необычных «гостей».

Кто притаился в туалете?

В одном из садовых товариществ дачники обнаружили ласку. Животное это хитрое и осторожное, ведёт преимущественно ночной образ жизни, поэтому увидели её садоводы, только когда с наступлением тёплой погоды стали ночевать в домике.

Ласку решили не прогонять, ведь она приносит большую пользу – истребляет мышей и крыс, которые наносят вред посадкам.

Ту же пользу приносят ежи – их часто можно встретить в садах. Вот только брать на руки ежей не рекомендуется, иначе рискуете подцепить блох или клещей, а то и заразиться бешенством. Так что не трогайте ежей, а предоставьте им питаться привычной едой, ведь в рационе этих зверьков не только мыши, но и слизни, гусеницы и такие вредные насекомые, как волосатые жужелицы, непарные шелкопряды, монашенки. Правда, едят ежи и дождевых червей, которые садам приносят большую пользу. Кстати, зоологи не рекомендуют угощать ежей молоком: на самом деле, такая еда для них вредна – после молока у зверьков несварение.

Опытные садоводы советуют, если у вас завелись ежи, огораживать грядки с клубникой – зверьки могут полакомиться этой ягодой.

Другие обычные обитатели сада – лягушки. За сутки одна лягушка уничтожает до двух граммов различных вредителей. Зимуют лягушки нередко тут же в саду.



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«Один раз осенью вскапывал я огород, - вспоминает Артур Нуретдинов. – Копнул и вдруг увидел нечто вроде кокона из плотной земли и слизи, откуда выпала лягушка. Это она уже зимовать устроилась, а я её кокон разрушил, Осень тогда тёплая была, так что, надеюсь, лягушка успела вновь на зиму устроиться».

А в более отдалённых от города местах можно увидеть диких животных и вовсе в самых неожиданных местах. Например, в туалете.

«Мне строители, которые возводят дом на участке, вырыли глубокую яму под туалет, - рассказывает Марина Карелина. – Но однажды я заметила, что глубина ямы сильно уменьшилась. А потом моя сестра отправилась в туалет, но спустя минуту с криками выскочила из будки – говорит, там какая-то морда из ямы на неё смотрит и травинку жуёт! Оказалось, это сурки прорыли ходы и обрушили часть земляной стенки, начали из своих тоннелей залезать в яму».

Также в сады, которые расположены ближе к лесам, нередко забредают зайцы и лисы. Но радоваться таким гостям не надо – зайцы часто обгладывают кору деревьев, а лисицы являются переносчиками бешенства.

Это не сосед, а сорока!

Хлопоты могут доставить кроты и землеройки, которые испортят ваши грядки. Но всё-таки они поедают немало вредных насекомых, так что решать вам – терпеть ли таких гостей. Более безобидны летучие мыши, которые селятся под карнизами садовых домиков. Кстати, от них тоже польза – они поедают комаров, а также опыляют некоторые растения.

А вот сороки доставляют садоводам хлопоты другого рода – случается, что эти птицы воруют разные блестящие вещи или просто предметы необычной формы. Так что если у вас пропала ложка или мыло из рукомойника - не спешите грешить на соседей.

Бывает, что «гости» в сад приходят хоть и не совсем дикие, но из числа тех, что совсем не ожидаешь увидеть на огороде.



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«Как-то приехали мы в сад, а там ходит цесарка, - говорит садовод Ольга Савельева. – Мы удивились, откуда она тут взялась? Поймали её, стали обходить соседей – может, у кого-то птичник, и цесарка просто сбежала? Но на соседних участках хозяина не обнаружили. Самим содержать птицу не было возможности, да и отпустить нельзя – ещё поклюёт ягоды! Поэтому птицу употребили по назначению – съели. В другой раз приезжаем – у нас уже индюк гуляет! В общем, выяснилось, что кто-то в саду держал что-то вроде контактного зоопарка, а птицы сделали подкоп, выбрались за ограждения и стали гулять по всему саду».

Словом, если встретите кого-то из диких животных в вашем саду, не пугайтесь – лучше наслаждайтесь общением с природой и в таком виде. Но и об осторожности не следует забывать.