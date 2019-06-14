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Доехать и не сгореть: важные советы тем, кто будет за рулем в такую жару

15.06.2019 08:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшее время в Беларуси сохранится очень жаркая погода. Пешеходы в такие дни завидуют автомобилистам: поездка с ветерком по трассе выглядит привлекательнее прогулки по асфальтированным тротуарам. Но чрезмерный летний зной таит свои опасности и для тех, кто за рулем. AUTO.TUT.BY узнал у специалистов, как вести себя на дороге при такой погоде, как подготовить машину к поездке, и попросил водителей со стажем поделиться советами на тот случай, когда «на улице Ташкент».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Тормозной путь в жару увеличивается

Готовить автомобиль к зиме — дело привычное для каждого водителя. Но, по мнению помощника директора Центра контраварийной подготовки Дмитрия Перлина, и при жаре машине тоже стоит уделить внимание. При экстремально высоких температурах из строя чаще всего выходят тормозная система, система охлаждения двигателя и кондиционер.

Как ни удивительно, но в жару тормозной путь автомобиля тоже увеличивается. Конечно, не так, как зимой на льду, но все же. Из-за высокой температуры «плывет» асфальт, а шины размягчаются. При торможении на такой поверхности, даже если работают все средства безопасности, снимается верхний слой асфальта, и машина тормозит плохо. Бывает, что при резком торможении в жару педаль тормоза как бы проваливается — и быстро остановиться не получается.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Тормозная жидкость впитывает влагу из окружающей среды. Если «свежая» жидкость кипит при температуре 210−220 градусов, то через два года — уже при 180−190 градусах. С каждым годом момент кипения тормозной жидкости наступает раньше, ведь в ней содержится все больше воды, — объясняет эксперт. — Если водителю приходится экстренно тормозить в жаркую погоду, то температура в тормозных механизмах может достигать нескольких сотен градусов. При таких нагрузках тормозные диски раскаляются, а тормозная жидкость вскипает, как вода в кастрюле. Ее жидкое состояние заменяется газообразным, машина не тормозит, при этом водитель это воспринимает как провал педали тормоза.

Исключить такое можно только одним способом: менять тормозную жидкость каждые два года.

Еще одна беда: при температуре воздуха выше 30 градусов очень часто перегревается двигатель.

— В жару двигатель нагружен очень сильно: нагрузкам он подвергается не только изнутри, но и снаружи. Если система охлаждения двигателя не проверялась, а в ней есть прохудившиеся резиновые и пластиковые детали, различные уплотнители, то они просто могут выйти из строя, тогда из системы охлаждения уйдет антифриз, двигатель перегреется и сломается.

Если на улице плюс 30, нельзя ставить кондиционер сразу на 20


С одной стороны, машина с кондиционером может стать спасением в летние деньки. Но есть и свои нюансы. Как подмечает Дмитрий Перлин, часто водители откладывают обслуживание системы кондиционирования на потом, а в итоге ездят в жару по старинке, с открытыми окнами.

Не все водители умеют правильно пользоваться кондиционером и вентилятором.

Самое важное: нельзя сразу включать на полную мощность кондиционер и направлять холодящий поток на себя. От этого происходит резкий контрастный тепловой шок, от чего можно заболеть посреди лета воспалением легких.

— Температура между наружным воздухом и воздухом в салоне на момент включения и первого этапа работы системы кондиционирования должна составлять не более 5−6 градусов, — объясняет Дмитрий Перлин. — Если за бортом 30, то внутри ставим 25. Когда вы проехали некоторое время, можно потихоньку снижать температуру, добиваясь приятных для себя 22−23 градусов.

Поток воздуха из левого дефлектора системы вентиляции должен быть направлен в левое стекло, правого — в правое, а центрального — в потолок: если это сделать невозможно, то центральный дефлектор надо закрыть.

— Такое направление воздуха является расчетным для автомобиля, его можно оставить на все время. В таком положении воздух летом быстро будет готовить заданную температуру, а зимой — прогревать салон. Ну а если в авто нет кондиционера — открывайте окна и запасайтесь водой.

Пить в дороге нужно каждые полчаса, газировку замените зеленым чаем


Врач-терапевт медицинского центра «Лодэ» Людмила Гулевич уверена: тепловой удар может случиться с каждым, но вероятность его повышается, если у человека есть хронические заболевания (например, повышенное или пониженное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет). По ее мнению, в эти жаркие дни таким людям лучше оставаться дома. Если же поездку никак нельзя отложить, то отправиться в дорогу стоит рано утром, когда температура прохладная, а на дорогах мало транспорта.

Если в машине нет кондиционера (или он сломался), врач рекомендует брать с собой влажную ткань и укладывать ее на дефлектор включенного вентилятора в салоне.

Обязательно надо взять обыкновенную воду. Никакой минералки или соков — от них захочется пить еще больше, а сок в салоне и вовсе может испортиться.

— Вода не должна быть холодной, только комнатной температуры: ведь холодная вода быстро уходит с потом.

Идеально, если получится заварить в дорогу некрепкий зеленый чай и добавить в него немного лимона. Везти его нужно в стеклянной емкости или термосе, но только не в пластике, и пить, когда он охладится до комнатной температуры. Пить надо, не дожидаясь жажды, а каждые полчаса делать несколько хороших глотков.

Что касается еды, то жирная и тяжелая еда в жару нежелательна, причем не имеет значения, за рулем человек или нет. Основной упор — на максимально легкую пищу: овощи, каши, нежирную рыбу или мясо — грудку, индюшатину. Ну и, конечно, нельзя переедать: только щадящий режим питания.


— К сожалению, при усталости объективно оценить свое состояние водитель не может — он будет ехать до последнего, у него будет темнеть в глазах, а он будет думать: вот сейчас еще немного проеду, пройдет. Не пройдет! — предупреждает врач-терапевт. — При первых таких признаках надо тут же съехать с дороги в тень, посидеть в кафе, отдохнуть до улучшения состояния. Почувствовали слабость, потемнение в глазах, ухудшение реакции — сразу делайте остановку.

Если в машине находится ребенок, то нужно помнить, что детский организм обезвоживается в несколько раз быстрее, чем у взрослого. Поэтому при поездках с детьми надо чаще давать им воду и делать больше остановок для отдыха.

Наденьте мокрую майку, а детское кресло поставьте посередине заднего сиденья

Дальнобойщик Виталий Демуров признается, что у водителей-международников на работе вырабатывается выносливость к колебаниям температуры.

— Хороший способ облегчить свое состояние в жару — намочить и выжать майку, потом надеть: поможет ненадолго, но минут на 30 хватит.

Некоторые дальнобойщики создают в кабине во время стоянки свой «микроклимат», который позволяет им наслаждаться прохладой некоторое время. Для этого они смачивают простыню водой, развешивают ее в кабине и направляют на ткань поток воздуха от вентилятора.


Автомобилист со стажем Сергей Тимофеев считает, что «с кондиционером перебарщивать нельзя — от этого будет только хуже».

— Я охлаждаю салон, а потом кондиционер выключаю, в режиме нон-стоп он у меня не работает. Если кондиционером пользуюсь, то разницу температуры в салоне и за бортом делаю не больше 8 градусов, потому что можно переохладиться и заболеть, да и кондиционеру это вредно. Раз в 3−5 лет чищу осушитель кондиционера, процедура эта дорогая, но нужная.

Еще один опытный автомобилист, Александр Комаров, говорит, что всегда старается чистить салон: без пыли и грязи легче дышится. Кузов тоже хорошо помыть перед поездкой — он, конечно, высохнет, но хотя бы первые полчаса будет ощущение свежести.

— С собой я беру много воды. В багажник забрасываю пятилитровую канистру — мало ли что в дороге может случиться, вдруг из системы охлаждения антифриз уйдет, так хоть будет что залить в бачок временно, пока до СТО не доеду. В салон беру питьевую воду.

Если в авто едут дети, то автокресло для них опытный водитель рекомендует устанавливать на заднем сиденье посередине — чтобы на ребенка не попадали солнечные лучи. Также на стеклах задних боковых дверей Александр рекомендует устанавливать штоки, а в салон брать полотенце или пеленку, особенно если сиденья кожаные и невентилируемые — их можно намочить, протереть кресла, тем самым охладив их.

 
 
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AUTO.TUT.BY узнал у специалистов, как вести себя на дороге при такой погоде, как подготовить машину к поездке, и попросил водителей со стажем поделиться советами на тот...
 
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