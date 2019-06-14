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«Мужчины, приноровитесь не возбуждаться, глядя на соски». Мнение о том, что лифчик в +35°C нам не нужен

15.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В жару плюс 34 любой человек мечтает о рае, когда можно прикрыться фиговым листком — и это, собственно, вся одежда. Горожане себе не могут такого позволить… И все-таки, мужчинам легче, ведь, в отличие от них, женщины вынуждены носить еще один лишний предмет одежды — бюстгальтер. И знаете, он нам надоел. Почему — рассказывает наш колумнист Анна Златковская.


Подруга рассказала историю: ее уволили с работы из-за того, что она отказывалась носить лифчик. Особенно ее нежелание носить бюстгальтер становилось заметным летом. Очевидно, зимой торчащие соски под свитерами не так видны, а вот в жару — очень.

С подругой начальница проводила ликбез ежедневно, настаивая на соблюдении дресс-кода, взывая к совести и правилам приличия. Подруга же была упорна: бюстгальтер ей мешал, в нем жарко, грудь — такая же часть тела, как и ноги, руки, лицо, так отчего же она обязана ее скрывать? Эта история закончилась увольнением. Дресс-код победил профессионализм подруги, и она ушла, нисколько не жалея о личном упорстве, так как право не страдать из-за лямок и косточек означало свободу.

И все же немногие женщины способны пренебречь правилами. Нам внушили, что грудь надо прятать, иначе она становится сексуальным объектом, пусть и под майкой/платьем.


Не надела лифчик? Пытаешься флиртовать — и нет тут других вариантов. А не много ли претензий к женщинам? Не много ли запретов? У некоторых мужчин c лишним весом грудь побольше, чем у дам, только почему-то их не вынуждают надевать лифчик. Мужскую грудь никто не вожделеет, посему — не надо.

Почему женщины должны подстраиваться под сексуальную объективацию в ущерб себе? Причем, заметьте, это касается не только груди, но и ног, живота, а в некоторых странах еще и рук, шеи, лица.

Там, где мужчине позволено идти по улице в одних шортах, дамы обязаны не только надеть платье/майку, но и под это все — лифчик. Длина юбки на работе также жестко регламентируется. Тут кто-то из мужчин может вспомнить про мужские шорты, которые во многих организациях под запретом. Окей, лично я не имею ничего против — в джинсах и брюках жарко, согласна.

Но брюки еще ничего: на некоторых предприятиях женщинам запрещают приходить с голыми ногами, заставляя надевать чулки или колготки. Вы пробовали весь день провести в синтетике, когда за окном +30?

Многим женщинам в силу размера груди вообще лифчик не нужен. Она прекрасно держится и так. Да, в принципе, и тем, у кого размер 3+, он тоже не нужен, вот в чем фишка. Единственный момент, когда женщине мешает грудь — это физические нагрузки. Тогда она требует упаковки, чтобы не болтаться и не мешать.

Да, не всегда грудь сексуальна, возрастные изменения касаются всех, и, собственно, что из этого? Почему естественность превращается в предмет осуждения, и дамы должны поднимать грудь к небесам лишь ради того, чтобы кому-то там было приятно положить на нее глаз.


Пышногрудым женщинам вообще тяжело. Если зимой еще кое-как, то в жару бюстгальтеры натирают кожу, лямки больно впиваются в плечи, дышать, честное слово, невозможно. Знакомая как-то поделилась мыслью, что появление лифчика стало не спасением женщины, а, наоборот, ее проклятием.

Не было бы лифчика, не было бы и мыслей о том, что грудь надо прятать, укладывать, поддерживать. Естественность победила бы условности, а мужчины приноровились бы не возбуждаться при взгляде на торчащие соски.

В общем, хочется крикнуть: свободу груди!

Давайте, наконец, пересмотрим строгие правила дресс-кодов и примем другие правила, в которых комфорт женщины гораздо важнее, чем чужие хотелки. А там, может, и шорты да голые ноги в жару разрешат носить всем без исключения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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В жару плюс 34 любой человек мечтает о рае, когда можно прикрыться фиговым листком - и это, собственно, вся одежда. Горожане себе не могут такого позволить… И все-таки...
 
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