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Житель Пинского района получил штраф за то, что за деньги возил попутчиков через blablacar
Источник материала: Tut.by
Жителя Пинского района, который брал попутчиков через сайт blablacar, наказали штрафом за незаконную предпринимательскую деятельность,
19 мая мужчина разместил объявление на сайте blablacar.ru и принял заказ на перевозку двух пассажиров из города Пинска в Россию за 2 000 российских рублей с человека. Как выяснили налоговики, за время регистрации на сайте водитель осуществил 80 поездок. Какой он за это время получил доход, установить не удалось. Тем не менее суд пришел к выводу, что действия жителя Пинского района «свидетельствовали о направленности на систематическое получение прибыли от перевозки пассажиров по различным направлениям и являлись предпринимательской деятельностью».
В результате мужчине назначили 127,5 рублей штрафа. Так как нарушитель впервые привлекался к административной ответственности и признал вину, автомобиль у него не конфисковали.
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Так как нарушитель впервые привлекался к админиматртивной ответственности и признал вину, автомобиль у него не конфисковали.
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