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Задом наперед. В соцсетях обсуждают странный женский купальник

15.06.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ассортименте британского ритейлера Topshop появился женский купальник с «ужасающими» прорезями для ног. На него обратили внимание модные редакторы The Sun. 


Фото: Instagram/jadedldn

Речь идет о слитном купальном костюме без бретелек с броским принтом из апельсинов и зебры, который изготовил лондонский бренд Jaded London. У модели, демонстрирующей его на сайте, прорези для ног заканчиваются под мышками.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JADED LONDON (@jadedldn) 22 Апр 2019 в 12:04 PDT

Неординарный купальник смутил клиентов Topshop. «Мне кажется, она надела его задом наперед», — посчитала одна из них. «Ты в нем ничего не сможешь есть. Даже дышать», — высказалась другая в Twitter.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JADED LONDON (@jadedldn) 24 Фев 2019 в 9:41 PST

Стоимость купальника составляет 40 фунтов стерлингов (104,26 бел. рубля)

Jaded London — молодой бренд из Великобритании, основанный братом и сестрой. Владельцы бренда сфокусированы на стритстайле и спорт-люксе. За счет ярких цветов и оригинальных принтов бренд уже успел полюбиться таким звездам, как Бейонсе, Рита Ори и Кара Делевин. Не единожды селебрити попадали в объективы фотографов в одежде от Jaded London.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JADED LONDON (@jadedldn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JADED LONDON (@jadedldn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JADED LONDON (@jadedldn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JADED LONDON (@jadedldn)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от JADED LONDON (@jadedldn)

 
 
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Странный купальник выпустил молодой британский бренд, который обожают звезды
 
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