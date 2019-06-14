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Задом наперед. В соцсетях обсуждают странный женский купальник
Источник материала: Tut.by
В ассортименте британского ритейлера Topshop появился женский купальник с «ужасающими» прорезями для ног. На него обратили внимание модные редакторы The Sun.
Речь идет о слитном купальном костюме без бретелек с броским принтом из апельсинов и зебры, который изготовил лондонский бренд Jaded London. У модели, демонстрирующей его на сайте, прорези для ног заканчиваются под мышками.
Неординарный купальник смутил клиентов Topshop. «Мне кажется, она надела его задом наперед», — посчитала одна из них. «Ты в нем ничего не сможешь есть. Даже дышать», — высказалась другая в Twitter.
Стоимость купальника составляет 40 фунтов стерлингов (104,26 бел. рубля)
Jaded London — молодой бренд из Великобритании, основанный братом и сестрой. Владельцы бренда сфокусированы на стритстайле и спорт-люксе. За счет ярких цветов и оригинальных принтов бренд уже успел полюбиться таким звездам, как Бейонсе, Рита Ори и Кара Делевин. Не единожды селебрити попадали в объективы фотографов в одежде от Jaded London.
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Странный купальник выпустил молодой британский бренд, который обожают звезды
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