«Я не комментирую личную жизнь». Ксения Собчак взяла интервью у своего нового возлюбленного

Источник материала: Tut.by

О романе журналистки и политика Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова стало известно еще до расставания Ксении с мужем, актером Максимом Виторганом. Но пара посетила публичное мероприятие впервые неделю назад: они вышли вместе на красную дорожку «Кинотавра — 2019», который проходит с 9 по 16 июня в Сочи. Кроме того, Константин Богомолов стал одним из героев передачи, которую ведет и делает сама Ксения Собчак. Видео появилось на канале 13 июня и уже собрало более 600 тысяч просмотров.

Поводом к интервью стало назначение Богомолова на пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной.

Ксения расспросила режиссера о политике, в частности о поддержке им кандидатуры на пост мэра Москвы Сергея Собянина во время выборов. Она задала острый вопрос: если бы он не был доверенным лицом Собянина, получил ли бы он пост руководителя престижного театра?

— Не знаю, надеюсь, что да, — ответил режиссер. — Если бы мне не дали театр, я бы все равно остался доверенным лицом Собянина. Мне нравится все, что происходит в Москве сейчас. По мнению общественности, выборы прошли в условиях недостаточной конкуренции, но я отношусь к этому довольно спокойно.

Ксения не скрывала своего расположения к гостю, а само интервью получилось достаточно неформальным. Ксения обсудила короткометражки про светских львиц Москвы, которые Константин снял для журнала Tatler и нашумевший сериал «Содержанки». Кинолента рассказывает о приехавшей в столицу России Даше, искусствоведе, которая мечтает о новой лучшей жизни. В сериале отражена светская жизнь современной Москвы. Второй сезон сериала будет снимать белорусский режиссер Дарья Жук, чей фильм «Хрусталь» в 2018 году выдвинули на соискание премии «Оскар» от нашей страны.





— Я не отношусь презрительно к теме светской жизни, никогда не говорил, что фууу… Обожаю жизнь, все эти энергии. Никуда не денется ни мое образование, ни мой вкус. Мне кажется, что иногда читать какую-то обсуждаемую якобы высокую литературу вреднее для вкуса, чем слушать Наташу Королеву.

Интервью совместили с прогулкой по ночному городу: Константин показал Ксении свои любимые места в городе, а потом они переместились на новое место работы Богомолова — в театр на Малой Бронной.

Интервью завершилось вопросами о личном.

— У меня к вам последний вопрос, — спросила Ксения Собчак.

— Почему последний? — перебил Константин Богомолов.

— Вы и так у меня меня столько времени отняли. Я не могу всю жизнь тратить на вас, — отшутилась Собчак

— Всю не потратите. Остаток — возможно, — сказал Богомолов.

— Хочется узнать про личную жизнь, — все-таки задала свой вопрос ведущая.

— Я не комментирую личную жизнь.