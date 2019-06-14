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Уже соскучились по «Игре престолов»? Вот подборка фильмов с актерами сериала

15.06.2019 08:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом месяце закончилась «Игра престолов». Последний эпизод посмотрело больше 19 миллионов человек: концовка сериала вызывала у фанатов неоднозначную реакцию, и более миллиона зрителей потребовали переснять финальный сезон. На судьбу сериала мы повлиять не способны, но можем продемонстрировать его героев в других амплуа: ловите подборку фильмов, в которых собрались актеры «Игры престолов».

Питер Динклэйдж


Скриншот YouTube

Мы знаем этого американского актера по роли Тириона Ланнистера — десницы Дейенерис Таргариен, сумевшего выжить в «Игре престолов» благодаря своему острому уму. Персонаж Динклейджа стал настолько популярным, что занял второе место в списке самых лучших героев сериала, а некоторые жители западных стран стали думать, что Тирион — отличное имя для их будущего ребенка.

Однако в фильмографии Питера Динклэйджа еще много примечательных ролей. Так, в картине «Станционный смотритель» актер сыграл Финбара Макбрайда — одинокого мужчину, выбравшего жизнь в домике возле железной дороги. Фильм сняли всего за 500 тысяч долларов, но в итоге лента собрала почти 8,7 миллиона и отхватила три приза кинофестиваля «Санденс». Для Динклэйджа «Станционный смотритель» стал билетом в мир большого кино: если хотите заценить меланхоличную драму (но не без комедии), делайте ставку на эту картину.

Посмотреть на Питера Динклэйджа в детективном амплуа можно в фильме «Вспомнить заново». Там история крутится вокруг устройства, способного считывать воспоминания людей и выводить их на экраны — герою Динклэйджа этот аппарат нужен для того, чтобы услышать предсмертные слова своего брата. Звучит мрачно, но на деле — захватывающе.

Софи Тёрнер


Фото: kinopoisk.ru

История Сансы Старк — это эволюция из робкой принцессы в величественную королеву Севера. Роль дочери Эддарда Старка стала дебютной для юной британской актрисы: на съемочную площадку она попала в возрасте пятнадцати лет.

Сейчас Софи Тёрнер стремительно наращивает свою фильмографию, а ее первым фильмом стала испанская лента «Другая я». Это история школьницы, борющейся с подростковыми проблемами и злобным призраком-двойником, таящимся в тени. Тревожный саундтрек, пугающая атмосфера и неожиданный финал — здесь собраны все элементы добротного мистического триллера.

В франшизе «Люди Икс», терпящей вечные перезапуски, Софи Тёрнер появляется в образе Джин Грей — могущественного мутанта, владеющего телепатией и телекинезом. В картине «Люди Икс: Темный Феникс» Джин Грей становится центральной фигурой, так что фанаты актрисы могут ликовать: большая часть фильма посвящена ее персоне. Кстати, ленту будут крутить на больших экранах до 24 июня — не упустите момент!

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ФИЛЬМ

Николай Костер-Вальдау


Скриншот YouTube

Роль Джейме Ланнистера, Цареубийцы и лорда — командующего Королевской Гвардией, исполнил датский актер Николай Костер-Вальдау. Он вертится в кинематографе с 1993 года: актер успел посотрудничать с Ридли Скоттом, Джозефом Косински и Мортеном Тильдумом, номинироваться на премии Гильдии киноактеров США, «Сатурн» и «Эмми».

Отметим роль Костера-Вальдау в триллере «Выстрел в пустоту». Там актер играет предпринимателя, попавшего в тюрьму: чтобы выжить в такой среде, ему приходится примкнуть к мафиозной группировке «Арийское братство». Сможет ли герой сойти с кривой дорожки и не погрязнуть в криминале с головой — тот еще вопрос, ответ на который узнаете из фильма Рика Романо Во.

Из последних картин актера посоветуем фильм «Домино». Здесь Костер-Вальдау мстит за убийство напарника, прячется от продажных агентов ЦРУ и пытается дожить до конца ленты. «Домино» в прокате до 19 июня, так что за похождениями датского актера можно проследить из кресла кинотеатра.

И СЮДА БИЛЕТИК!

Лина Хиди


Скриншот YouTube

В «Игре престолов» английская актриса исполнила роль Серсеи Ланнистер — самого популярного персонажа сериала по версии The Independent. Хиди хотела стать парикмахером и не мечтала о кинематографе, но на 17-летнюю девушку обратил внимание агент по кастингу — так актриса дебютировала в фильме «У воды» и закрепилась в кинобизнесе.

Присмотритесь к ленте «Борьба с моей семьей» — истории чемпионки по реслингу Сарае-Джейд Беви, прославившейся под именем Пейдж. Лина Хиди играет маму Пейдж: это небольшая, но яркая роль, и здесь ее отношения с семьей отличаются от тех, что были в «Игре престолов».

От спортивной комедии переходим к фантастическому триллеру. В первой части «Судной ночи» Лина Хиди играет мать семейства, переживающего восьмую «судную ночь» — явление, во время которого все преступления становятся законными, а служба безопасности прекращает свою работу. Героиня Хиди пытается защитить своих близких, а зрители получают спектр различных эмоций и отменную актерскую игру.

Айзек Хемпстед-Райт


Фото: kinopoisk.ru

Английскому актеру досталась роль Брана Старка — варга, Трехглазого Ворона и Короля Шести Королевств. Этот персонаж не пользовался популярностью у зрителей, отсутствовал в пятом сезоне сериала, но в итоге оказался ключевой фигурой «Песни Огня и Пламени».

Когда Айзек появился в «Игре престолов», ему было всего 12 лет. До этого актер успел засветиться в британском триллере «Экстрасенс» — картине о сверхъестественных явлениях, разыгравшихся в английской частной школе. Хемпстед-Райт сыграл Тома Хилла, одного из учеников школы — роль небольшая, но с ее помощью актер успел продемонстрировать талант.

В кукольном мультфильме «Семейка монстров» Айзек тоже есть — в виде голоса (естественно, в оригинальном дубляже). Там актер озвучивает Эггса — главного героя картины, живущего в канализации города Сырбурга вместе с коробочными троллями. Советуем глянуть «Семейку монстров» именно в оригинальной озвучке, дополненной субтитрами — слишком уж хорошо голос английского актера дополняет эту сказочную историю.

Натали Эммануэль


Скриншот YouTube

Встречайте актрису, сыгравшую Миссандею — советницу и подругу Дейенерис, переводчицу и возлюбленную Серого Червя. За участие в «Игре престолов» ее дважды выдвигали на премию Гильдии киноактеров США, но мы расскажем вам про другие фильмы с участием Натали Эммануэль.

Отметим фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» — заключительную часть подростковой антиутопии. Там актриса играет одну из «иммунных» — персонажа, невосприимчивого к смертельному вирусу. Харизматичный лидер, сражающийся против злобной корпорации — наблюдать за такой Натали Эммануэль одно удовольствие.

Также английская актриса появилась в седьмом и восьмом фильме киносерии «Форсаж». Конечно, из этих двух советуем начать с седьмой части. Там она исполнила роль Рамзи — хакера, создавшего устройство, способное отследить кого угодно и где угодно.

Мэйси Уильямс


У Мэйси Уильямс много увлечений: девушка занимается пением, балетом, прыжками на батуте, гимнастикой. Но знаем мы ее благодаря роли Арьи Старк в «Игре престолов». Рассказываем, в каких фильмах можно увидеть убийцу Короля Ночи.

В картине Билла Пёрпла Мэйси «Книга любви» Мэйси Уильямс играет Милли — бездомную девочку, планирующую пересечь Атлантику на плоту. Эта лента — легкий способ вызвать у себя поток слез и задуматься над сутью дружбы, ответственности и любви. В качестве бонуса к размышлениям о серьезных темах — саундтрек Джастина Тимберлейка, написанный специально для этого фильма.

Как и Айзек Хемпстед-Райт, Мэйси Уильямс озвучивала мультфильмы. Мы рекомендуем ленту «Дикие предки» — пластилиновый мультик Ника Парка, создавшего «Уоллеса и Громита» и «Побег из курятника». Здесь идет противостояние Бронзовых и Каменных веков, которое должно решиться в ходе футбольного матча: одну из фанаток древнего футбола и озвучивает английская актриса.

Кит Харингтон


Лорд — командующий Ночного Дозора, король Севера и наследник Железного Трона — вот какие титулы достались Киту Харингтону, сыгравшему Джона Сноу. С помощью «Игры престолов» британский актер дебютировал на телевидении, а роль Джона Сноу принесла ему множество наград и номинаций.

Сына Эддарда Старка можно увидеть в фильме «Помпеи», посвященном уничтоженному древнеримскому городу. Кит Харингтон играет Майло — раба-гладиатора, влюбившегося в девушку благородных кровей. Кровавые сражения, заговоры и любовь — все то же самое, что и в «Игре престолов», только здесь герои погибают (ой, спойлер) не от оживших мертвецов, а от пробудившегося вулкана.

Кит Харингтон снялся в еще одном сериале HBO — миниатюрном «Порохе», посвященном британскому Пороховому заговору 1605-го года. Здесь Харингтон выступает в роли лидера заговорщиков, планирующих подорвать парламент. Серий в «Порохе» всего три, так что насладиться этой историей можно за один вечер — уверяем, Харингтон здесь такой же задумчиво-таинственный, как и в «Игре престолов».

Эмилия Кларк


Бурерожденная, Неопалимая, королева Миэрина, андалов, ройнаров и Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающая Оковы и Матерь Драконов — все это про Дейенерис Таргариен, сыгранную Эмилией Кларк. Если поступки главной героини «Игры престолов» и выглядят спорно, то игра британской актрисы вызывает однозначное восхищение.

Подтверждением этому может стать роль Эмилии в фильме «До встречи с тобой». Здесь актриса не летает на драконах и не сжигает врагов заживо, а ухаживает за парализованным человеком. Здесь нет классического счастливого конца, но есть интересный сюжет и добротная игра Эмилии Кларк, способная вызвать как слезы, так и улыбку.

В ленте «Хан Соло. Звездные войны: Истории» актриса появляется без драконов, но с лазерами и космическими кораблями. Также в нее влюблен Хан Соло, а в начальниках числится лорд ситхов — больше не расскажем, чтобы не раскидываться спойлерами. Наслаждайтесь фильмом, и да пребудет с вами Сила!

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