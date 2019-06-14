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От приема до увольнения

15.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Нередко трудовые споры возникают в связи с необоснованными требованиями работников. Имеют место случаи, когда недобросовестное отношение к исполнению трудовых обязанностей или их недисциплинированность приводят к применению нанимателем соответствующих мер (наложение дисциплинарного взыскания, лишение премии, увольнение), однако работник обращается в органы по рассмотрению трудовых споров за защитой нарушенных, по его мнению, прав. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, в Ивьевском районе ежегодно проводятся семинары, на которых подробно разъясняются различные аспекты законодательства и о труде.

От приема до увольнения

11 июня в большом зале заседаний Ивьевского райисполкома состоялся семинар "Практика применения законодательства о труде: от приема до увольнения. Оплата труда работников".
Мероприятие подготовлено управлением по труду, занятости и социальной защите Ивьевского райисполкома совместно с Лидским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Для участия в семинаре были приглашены специалисты кадровой и юридической служб, экономисты, бухгалтеры по оплате труда, руководители микро- и малых предприятий, индивидуальные предприниматели.
От приема до увольнения
Открыла семинар заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета по вопросам экономического развития Инна Васильевна Тарасова. Она ознакомила присутствующих с повесткой мероприятия.
Главный государственный инспектор труда Лидского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Генрихович Волчек определил ряд моментов, в которых необходимо досконально разобраться. В ходе семинара внимание аудитории акцентировалось на вопросах порядка заключения трудового договора (контракта); перевода, перемещения работника и прекращения трудовых отношений; сроках заключения, продления и действия контракта; изменения существенных условий труда; гарантий при прекращении трудовых отношений по инициативе нанимателя, выходного пособия; совмещения трудовой деятельности; ошибок при ведении трудовых книжек работников; трудовых и социальных отпусков.
Особое внимание было уделено дисциплинарной ответственности и условиям привлечения работника к ней.
По окончании семинара участники задавали различные вопросы с примерами конкретных ситуаций, на которые получили исчерпывающие ответы.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Нередко трудовые споры возникают в связи с необоснованными требованиями работников. Имеют место случаи, когда недобросовестное отношение к исполнению...
 
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