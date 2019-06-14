Источник материала: Ивьевский край

Нередко трудовые споры возникают в связи с необоснованными требованиями работников. Имеют место случаи, когда недобросовестное отношение к исполнению трудовых обязанностей или их недисциплинированность приводят к применению нанимателем соответствующих мер (наложение дисциплинарного взыскания, лишение премии, увольнение), однако работник обращается в органы по рассмотрению трудовых споров за защитой нарушенных, по его мнению, прав. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, в Ивьевском районе ежегодно проводятся семинары, на которых подробно разъясняются различные аспекты законодательства и о труде.





11 июня в большом зале заседаний Ивьевского райисполкома состоялся семинар "Практика применения законодательства о труде: от приема до увольнения. Оплата труда работников".

Мероприятие подготовлено управлением по труду, занятости и социальной защите Ивьевского райисполкома совместно с Лидским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Для участия в семинаре были приглашены специалисты кадровой и юридической служб, экономисты, бухгалтеры по оплате труда, руководители микро- и малых предприятий, индивидуальные предприниматели.



Открыла семинар заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета по вопросам экономического развития Инна Васильевна Тарасова. Она ознакомила присутствующих с повесткой мероприятия.

Главный государственный инспектор труда Лидского межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Александр Генрихович Волчек определил ряд моментов, в которых необходимо досконально разобраться. В ходе семинара внимание аудитории акцентировалось на вопросах порядка заключения трудового договора (контракта); перевода, перемещения работника и прекращения трудовых отношений; сроках заключения, продления и действия контракта; изменения существенных условий труда; гарантий при прекращении трудовых отношений по инициативе нанимателя, выходного пособия; совмещения трудовой деятельности; ошибок при ведении трудовых книжек работников; трудовых и социальных отпусков.

Особое внимание было уделено дисциплинарной ответственности и условиям привлечения работника к ней.

По окончании семинара участники задавали различные вопросы с примерами конкретных ситуаций, на которые получили исчерпывающие ответы.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.