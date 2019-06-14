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На Немиге из-за столкновения с внедорожником перевернулась хлебовозка
Источник материала: Tut.by
Утром 15 июня на Немиге произошло ДТП. Грузовой автомобиль, развозящий хлеб, поворочивал с улицы Немига на улицу Романовская Слобода, и столкнулся с внедорожником. В аварии никто не пострадал, но хлеб рассыпался по проезжей части.
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В аварии никто не пострадал, но хлеб рассыпался по проезжей части.
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