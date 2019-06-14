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На Немиге из-за столкновения с внедорожником перевернулась хлебовозка

15.06.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 15 июня на Немиге произошло ДТП. Грузовой автомобиль, развозящий хлеб, поворочивал с улицы Немига на улицу Романовская Слобода, и столкнулся с внедорожником. В аварии никто не пострадал, но хлеб рассыпался по проезжей части.




 
 
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В аварии никто не пострадал, но хлеб рассыпался по проезжей части.
 
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