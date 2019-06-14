«На Купалье не считали грехом секс с чужими мужчинами». Читаем книгу «В постели с белорусом»

Источник материала: Tut.by

Журналист LADY встретилась с Анастасией Зеленковой, автором книги «В постели с белорусом», чтобы познакомиться с историей национального секса. Возможно, это поможет нам лучше понять свою природу или просто удивиться любопытным фактам.





— «Памятники в форме фаллоса ставили на могилах девушек, которые не успели выйти замуж, о чем свидетельствуют находки 19 века». В какие сверхсилы каменных фигур верили наши предки-женщины?

— Своими функциями славился валун Дед, который стоял когда-то в Минске на берегу Свислочи. Сегодня на месте этого камня — ресторан «Старое русло». Но еще в 20 веке сюда с надеждой приходили бесплодные женщины. Они верили, что если сесть на Деда «голым местом», закрыв юбкой весь камень, то он обязательно подарит ребенка.

В начале 1980-х годов Деда перевезли в Музей валунов в Уручье. Говорят, что даже сегодня к нему носят пожертвования — монеты и конфеты. Но не знаю, не проверяла. (Улыбается.)

— «Куда ни глянь — сплошные боги секса и духи эротики». Кто они, Афродиты в белорусской дохристианской мифологии?

— Богиня Мара отвечала за сексуальную жизнь белорусов. Она одновременно считалась покровительницей рождения и смертей. Некоторые предания приписывают ей особую похотливость. Например, Мара могла родить от смертного мужчины. Образ богини представлялся разным: от прекрасной девицы до старухи с чудовищной внешностью, падкой на мужчин. Своими сексуальными забавами Мара могла доводить их до болезни.

Лада считалась покровительницей браков и весенне-летнего плодородия. Богиню видели как молодую девушку с венком на голове. Интересно, что в языке лужицких сербов — одной из групп западных славян — слово «lado» означает «распутница».

Дзявоя — богиня невинности, Тетя — покровительница браков.





— «Измена жены представлялась как оскорбление не только мужа, но и самого Бога». Почему женщин в эпоху раннего христианства за прелюбодеяние осуждали больше, чем мужчин?

— В эпоху раннего христианства женщин считали собственностью мужа, а ее похождения на стороне исключали право супруга на владение ее телом. По той же причине «доставалось» и любовнику.

Церковь осуждала все формы внебрачных отношений. Незамужних и вдов, которые вступили во внебрачную или добрачную связи с мужчинами, называли блудницами. Только тогда слово имело другое значение, нежели сейчас. Блудницы — женщины, которые ищут, блуждают в поисках мужа.

Согласно книге Бытие, измена жены наказывалась смертью ее любовника через сожжение. А в книге Второзаконие за это предлагали избивать камнями до смерти.

— «Маці дочку біла, а дзе ты, шэльма, вянок згубіла?» Фальклор. Расскажите про эротическое восприятие белорусами разных вещей и явлений.

— Популярным символом женского начала был венок. В песнях потеря венка означала лишение девственности до брака. Именно поэтому незамужние девушки носили венок, а замужние — намитку (традиционный головной убор).

Женское естество выражали предметы округлой формы, которые имели углубление или отверстие: юбка, горшок, хомут, ведро.

Предметы одежды тоже имели эротическое значение. Например, молодоженам советовали класть в постель шапку, чтобы родился мальчик. Надевать шапку девушкам запрещали. Это символизировало контакт с мужчиной, считалось, что «замуж не пойдуць».

А вот грудь шапкой натирали, чтобы она лучше и быстрее росла. Некоторым помогало. Про красавиц с выдающимися формами говорили «сісі по місі».

Интересно, что женское начало всегда представляли как нечто темное и таинственное, от которого исходит опасность.





— «Расціце, агурочкі, як мужчынскія х… чкі, — приговаривали хозяйки, когда мужчины трясли своим хозяйством над посевами». Что еще делали женщины, чтобы год выдался урожайным?

— В некоторых районах Витебщины для того, чтобы капуста завязывалась в большие кочаны, хозяйки до восхода солнца ходили голышом вокруг растений. Ради урожая в том же виде катались по полю, кувыркались на ниве во время дожинок.

— «Девки голые бегут куда-нибудь недалеко за деревню на перекресток дорог, становятся раком и зубами, как скот, рвут подорожник. Они с этим зельем бегут домой и ложатся спать, а подорожник кладут себе под голову. Ночью обязательно приснится суженый». Почему Купалье считалось самым эротическим народным праздником?

— Как отметил этнограф Александр Сержпутовский, на Купалье «ни женщины, ни девушки не считают грехом связь с чужими мужчинами и парнями». Именно в купальских, как ни в каких иных, песнях отчетливо звучит мотив потери девушкой невинности.

Многое могли рассказать о будущем известные и сегодня прыжки через праздничный костер. Например, если хоть одна искринка прицепится к юбке, значит, девушке уже пора замуж. Если не пристанет — девка «терпеливая», замуж не скоро пойдет. Если то же произойдет с парнем, то он, как женится, «будет по бабам ходить».

— «Выхаджу і запяваю,

Пачынаю проста.

Я рашыла ўсім даваць

Лет да дзевяноста».

***

«Наша Маша стара, стара,

Ніхто замуж не бярэ.

Прывязаць яе к бярозі,

Няхай заяц аддзярэ».

— Столь смелые частушки про женщин — самоирония или высмеивание беспорядочного образа жизни?

— Не было такого, что собрались женщины на лавочке и давай петь на всю деревню соромные частушки. Это был элемент обряда, в частности, родинного. Ничего не делалось просто так. На такие мероприятия молодежь и детей не приглашали, это взрослый фольклор. Так что веселые четверостишия никого не обижали и не смущали.





— «Пытаясь сделать грудь более выдающейся, красавицам рекомендовалось прикладывать к соскам разнополых щенков и котят». На что еще шли женщины ради красоты?

— Да, о своей фигуре девушки заботились во все времена. Пытаясь сделать грудь пышнее, ели картофель, репу, капусту и другие овощи округлой формы, заблаговременно согрев их за пазухой.

Красивой считалась та девушка, которая могла похвастаться своими крупными формами. «Дзесяціна саду й млын ззаду» была намного привлекательней, чем та, «якую можа вецер зьдзьмухнуць». Худоба считалась признаком болезни и неуживчивого характера.

Привлечь внимание мужчины пытались и с помощью магии.

— «Ранее развитие у девушки только груди могло свидетельствовать о ее гиперсексуальности. Считалось, что обладательница такого бюста не сохранит девственности до свадьбы и будет падкой на мужчин». По каким еще внешним данным определяли, хороша ли женщина будет в браке?

— Общее раннее развитие тоже не приветствовалось: в браке такая женщина не будет любить мужа и не сможет родить здоровых детей. Преобладание физиологического над духовным предопределяло в дальнейшем силу животного начала, а значит, аморальное поведение. Позднее развитие, наоборот, говорило о том, что девушка — хорошая хозяйка, но будет бездетной. И тут, получается, все сводилось к «золотой середине».