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C 11 по 26 июня на территории района проводится акция «Детский автобус»

15.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Одноименная профилактическая акция проводится на территории района с 11 по 26 июня.

C 11 по 26 июня на территории района проводится акция «Детский автобус»

Ее цель, как сообщает ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома, – предупреждение и недопущение чрезвычайных происшествий с участием автобусов, используемых для перевозок групп детей.
Госавтоинспекция призывает водителей автобусов районного отдела образования, спорта и туризма, а также водителей автобусов, принадлежащих различным обществам, частным предприятиям, предоставляющим услуги по осуществлению перевозок организованных групп детей, строго соблюдать Правила дорожного движения и требования действующих нормативных правовых актов при перевозке групп детей.
Оксана ДАШКЕВИЧ

 
 
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Одноименная профилактическая акция проводится на территории района с 11 по 26 июня. Ее цель, как сообщает ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома, –...
 
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