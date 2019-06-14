C 11 по 26 июня на территории района проводится акция «Детский автобус»

Источник материала: Газета Авангард

Одноименная профилактическая акция проводится на территории района с 11 по 26 июня.





Ее цель, как сообщает ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома, – предупреждение и недопущение чрезвычайных происшествий с участием автобусов, используемых для перевозок групп детей.

Госавтоинспекция призывает водителей автобусов районного отдела образования, спорта и туризма, а также водителей автобусов, принадлежащих различным обществам, частным предприятиям, предоставляющим услуги по осуществлению перевозок организованных групп детей, строго соблюдать Правила дорожного движения и требования действующих нормативных правовых актов при перевозке групп детей.

Оксана ДАШКЕВИЧ