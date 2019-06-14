ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за кого Россия стала одной из наименее миролюбивых стран мира

15.06.2019 09:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Три главных генератора ненависти в России.

Из-за кого Россия стала одной из наименее миролюбивых стран мира
Фото Reuters
Рассмотрим то, как путинский телевизор генерирует ненависть, на примере отношения к Украине.
Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) обнародовал ежегодный доклад под названием «Глобальный индекс миролюбия», пишет Детали.

Он составляется на основе 23 индикаторов, среди которых — наличие внешних и внутренних войн, уровень полицейского насилия, масштаб угрозы терроризма, степень недоверия между людьми, количество убийств и иных насильственных преступлений, и т.д.

Самая миролюбивая страна – Исландия, на втором месте – Новая Зеландия, далее идут —  Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Словения, Япония и Чехия. Великобритания – на 45-м месте, Франция – на 60-м, США – на 128-м.

Россия входит в десятку наименее миролюбивых стран на планете: 154-е место среди 163 стран, которые попали в «Глобальный индекс миролюбия». В компании с Россией – Афганистан (163-е, последнее место), Сирия (162), Сомали (158), ЦАР (157 место в «Глобальном индексе»). Россия к тому же — наименее миролюбивая страна на всем постсоветском пространстве.

Степень «миролюбивости» страны нельзя отождествлять с чем-то вроде «национального характера», или «менталитета народа». Трудно сохранять миролюбие, например, гражданам Украины (150-е место в «Индексе миролюбия») в условиях, когда против этой страны ведется агрессивная война. Невозможно требовать миролюбия от граждан Израиля (146-е место в «Глобальном индексе»), который существует в условиях непрекращающейся войны с враждебным окружением с момента своего возникновения.

Иная ситуация с Российской Федерацией, безопасности которой с момента ее возникновения никто не угрожал, и которая, тем не менее, остается одной из наименее миролюбивых и наиболее опасных стран на планете. Источники агрессии, враждебности и опасности находятся внутри самой России. Можно сказать, что в России создана целая технология по производству ненависти и натравливания населения страны на другие народы и страны, а также одни группы населения на другие, и на отдельных людей.

Три главных генератора ненависти в России – это телевизор, спецслужбы и Русская православная церковь.

Рассмотрим то, как путинский телевизор генерирует ненависть, на примере отношения к Украине. Путинский режим шестой год убивает граждан Украины, и это не вызывает не то что протестов, а даже заметного неодобрения россиян. Фактически, граждане России поддерживают не только оккупацию Крыма, но и систематические убийства украинцев. Это связано с тем, что среди россиян существенно преобладает негативное, враждебное отношение к Украине. Сложилась уникальная ситуация, при которой граждане страны, которая стала жертвой агрессии, относятся к стране-агрессору намного лучше, чем граждане страны-агрессора — к той, на чьей территории их власть ведет войну.


Этот парадоксальный факт подтверждают последние данные совместного исследования российского Левада-центра и Киевского международного института социологии (февраль 2019):

Отношение россиян к Украине: «хорошо» — 34%; «плохо» — 55%; «затрудняюсь ответить» — 11%.

Отношение украинцев к России: «хорошо» — 55%; «плохо» — 27%; «затрудняюсь ответить» — 18%.

Негативное отношение к Украине – результат тотальной промывки мозгов. По данным компании «Медиалогия», за период правления Путина негативно окрашенных сообщений об Украине в российских СМИ опубликовано было в 6,25 раз больше, чем позитивных. В период Евромайдана в российских СМИ произошел взрыв негатива в отношении Украины: 92% информационных сообщений о событиях в этой стране носили резко негативный характер.

Война против Украины и убийства украинцев являются для россиян морально одобряемыми действиями благодаря вбитому в их сознание главному штампу: «Украина – нацистское государство».

Вот контент-анализ только одной части одной программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», от 2 июня 2019 года.

За 1 час 10 минут 35 секунд той части программы, которая была посвящена Украине, 32 раза были произнесены (выкрикнуты) слова: «нацистская Украина», «нацистское государство», «вы – нацистские сволочи!», «вы – коллаборанты гитлеровского режима!» и пр. Слова «бандеровцы», «бандеровский режим» и пр. были произнесены (выкрикнуты) 7 раз. Не менее 4 раз прозвучали прямые призывы к развязыванию более масштабной войны против Украины.

Штамп «Украина – нацистское государство» вбивался в сознание россиян с частотой  «один удар по мозгам» в 2 минуты. 

Можно привести аналогичные примеры по формированию путинским телевизором ненависти к США, Европейскому Союзу, странам Балтии, лидерам российской оппозиции.

Другой крупнейший «торговец яблоками раздора» — Русская православная церковь, которая, будучи обязанной своему второму рождению Иосифу Сталину, впитала от своего «благодетеля» обычай рабски подчиняться верховной власти и натравливать свою паству на инакомыслящих. РПЦ всячески культивирует раздутые до неприличных размеров «чувства верующих», готовые в любой момент оскорбиться какой-нибудь выставкой, концертом или фильмом, что приводит к беспрерывным конфликтам в обществе.

А стремление превзойти по числу построенных церквей императора Николая Второго, который был рекордсменом в этой области, порождает постоянные скандалы между иерархами РПЦ и местным населением, которое в абсолютном большинстве протестует против очередного храма на месте зоны отдыха.

Ну, и наконец, путинские спецслужбы. На примере только что благополучно завершившегося «дела Ивана Голунова», журналиста-расследователя, которому полицейские подбросили наркотики, была раскрыта технология производства многих тысяч сфальсифицированных уголовных дел по «наркотической» статье 228 УК РФ. Доля оправдательных приговоров по этой статье – 0,02%.

По своей массовости и эффективности 228-я статья УК РФ вполне успешно заменила знаменитую сталинскую 58-ю статью («Контрреволюционная деятельность»). И это только один пример многогранной деятельности наследников Берии-Семичастного-Андропова по производству страха и ненависти в России.


Все три производителя ненависти и вражды: телевизор, РПЦ и спецслужбы — имеют один общий корень: имперский характер государства. Империя не может быть миролюбивой, она несет ненависть, раздор и опасность в себе самой. Поэтому первоочередная задача — преодоление имперского характера России. Весьма велика вероятность, что это станет возможным только после того, как Россия перестанет существовать в своих нынешних границах и утратит ядерное оружие.



 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ощущение праздника. Ко II Европейским играм — 2019 баннеры и фотозоны украсили Вороново и район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика