Из-за кого Россия стала одной из наименее миролюбивых стран мира

Рассмотрим то, как путинский телевизор генерирует ненависть, на примере отношения к Украине.

пише т Детали. Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) обнародовал ежегодный доклад под названием «Глобальный индекс миролюбия»,т Детали.





Он составляется на основе 23 индикаторов, среди которых — наличие внешних и внутренних войн, уровень полицейского насилия, масштаб угрозы терроризма, степень недоверия между людьми, количество убийств и иных насильственных преступлений, и т.д.





Самая миролюбивая страна – Исландия, на втором месте – Новая Зеландия, далее идут — Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Словения, Япония и Чехия. Великобритания – на 45-м месте, Франция – на 60-м, США – на 128-м.





Россия входит в десятку наименее миролюбивых стран на планете: 154-е место среди 163 стран, которые попали в «Глобальный индекс миролюбия». В компании с Россией – Афганистан (163-е, последнее место), Сирия (162), Сомали (158), ЦАР (157 место в «Глобальном индексе»). Россия к тому же — наименее миролюбивая страна на всем постсоветском пространстве.





Степень «миролюбивости» страны нельзя отождествлять с чем-то вроде «национального характера», или «менталитета народа». Трудно сохранять миролюбие, например, гражданам Украины (150-е место в «Индексе миролюбия») в условиях, когда против этой страны ведется агрессивная война. Невозможно требовать миролюбия от граждан Израиля (146-е место в «Глобальном индексе»), который существует в условиях непрекращающейся войны с враждебным окружением с момента своего возникновения.





Иная ситуация с Российской Федерацией, безопасности которой с момента ее возникновения никто не угрожал, и которая, тем не менее, остается одной из наименее миролюбивых и наиболее опасных стран на планете. Источники агрессии, враждебности и опасности находятся внутри самой России. Можно сказать, что в России создана целая технология по производству ненависти и натравливания населения страны на другие народы и страны, а также одни группы населения на другие, и на отдельных людей.

Три главных генератора ненависти в России – это телевизор, спецслужбы и Русская православная церковь.

Рассмотрим то, как путинский телевизор генерирует ненависть, на примере отношения к Украине. Путинский режим шестой год убивает граждан Украины, и это не вызывает не то что протестов, а даже заметного неодобрения россиян. Фактически, граждане России поддерживают не только оккупацию Крыма, но и систематические убийства украинцев. Это связано с тем, что среди россиян существенно преобладает негативное, враждебное отношение к Украине. Сложилась уникальная ситуация, при которой граждане страны, которая стала жертвой агрессии, относятся к стране-агрессору намного лучше, чем граждане страны-агрессора — к той, на чьей территории их власть ведет войну.









Этот парадоксальный факт подтверждают последние данные совместного исследования российского Левада-центра и Киевского международного института социологии (февраль 2019):





Отношение россиян к Украине: «хорошо» — 34%; «плохо» — 55%; «затрудняюсь ответить» — 11%.





Отношение украинцев к России: «хорошо» — 55%; «плохо» — 27%; «затрудняюсь ответить» — 18%.





Негативное отношение к Украине – результат тотальной промывки мозгов. По данным компании «Медиалогия», за период правления Путина негативно окрашенных сообщений об Украине в российских СМИ опубликовано было в 6,25 раз больше, чем позитивных. В период Евромайдана в российских СМИ произошел взрыв негатива в отношении Украины: 92% информационных сообщений о событиях в этой стране носили резко негативный характер.





Война против Украины и убийства украинцев являются для россиян морально одобряемыми действиями благодаря вбитому в их сознание главному штампу: «Украина – нацистское государство».





Вот контент-анализ только одной части одной программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», от 2 июня 2019 года.





За 1 час 10 минут 35 секунд той части программы, которая была посвящена Украине, 32 раза были произнесены (выкрикнуты) слова: «нацистская Украина», «нацистское государство», «вы – нацистские сволочи!», «вы – коллаборанты гитлеровского режима!» и пр. Слова «бандеровцы», «бандеровский режим» и пр. были произнесены (выкрикнуты) 7 раз. Не менее 4 раз прозвучали прямые призывы к развязыванию более масштабной войны против Украины.





Штамп «Украина – нацистское государство» вбивался в сознание россиян с частотой «один удар по мозгам» в 2 минуты.





Можно привести аналогичные примеры по формированию путинским телевизором ненависти к США, Европейскому Союзу, странам Балтии, лидерам российской оппозиции.





Другой крупнейший «торговец яблоками раздора» — Русская православная церковь, которая, будучи обязанной своему второму рождению Иосифу Сталину, впитала от своего «благодетеля» обычай рабски подчиняться верховной власти и натравливать свою паству на инакомыслящих. РПЦ всячески культивирует раздутые до неприличных размеров «чувства верующих», готовые в любой момент оскорбиться какой-нибудь выставкой, концертом или фильмом, что приводит к беспрерывным конфликтам в обществе.





А стремление превзойти по числу построенных церквей императора Николая Второго, который был рекордсменом в этой области, порождает постоянные скандалы между иерархами РПЦ и местным населением, которое в абсолютном большинстве протестует против очередного храма на месте зоны отдыха.





Ну, и наконец, путинские спецслужбы. На примере только что благополучно завершившегося «дела Ивана Голунова», журналиста-расследователя, которому полицейские подбросили наркотики, была раскрыта технология производства многих тысяч сфальсифицированных уголовных дел по «наркотической» статье 228 УК РФ. Доля оправдательных приговоров по этой статье – 0,02%.





По своей массовости и эффективности 228-я статья УК РФ вполне успешно заменила знаменитую сталинскую 58-ю статью («Контрреволюционная деятельность»). И это только один пример многогранной деятельности наследников Берии-Семичастного-Андропова по производству страха и ненависти в России.









Все три производителя ненависти и вражды: телевизор, РПЦ и спецслужбы — имеют один общий корень: имперский характер государства. Империя не может быть миролюбивой, она несет ненависть, раздор и опасность в себе самой. Поэтому первоочередная задача — преодоление имперского характера России. Весьма велика вероятность, что это станет возможным только после того, как Россия перестанет существовать в своих нынешних границах и утратит ядерное оружие.







