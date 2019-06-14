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Мексика обнародовала миграционный договор с США

15.06.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно. Это одно из условий нового миграционного соглашения Вашингтона с Мехико.


Фото: Reuters

Власти Мексики в пятницу, 14 июня, опубликовали полный текст договора между Мексикой и США, регламентирующего вопросы миграции, Ранее журналисты сфотографировали документ, который показал им издалека президент США Дональд Трамп, и процитировали несколько фраз из него. Новый договор является дополнением к соглашению, подписанному 7 июня, и содержит перечень мер, с которыми согласились обе стороны.

В документе указано, что США и Мексика «незамедлительно» начнут консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения, в числе прочего касающегося распределения ответственности за рассмотрение притязаний мигрантов на статус беженца. Так, оба государства будут обрабатывать ходатайства об убежище граждан третьих стран, которые пересекли «территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю». Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно.

В соответствии с соглашением, заключенным в начале июня, Мексика согласилась разместить 6000 солдат Национальной гвардии США для укрепления своей южной границы и более активного проведения политики возвращения мигрантов на их родину.


 
 
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Беженцы из третьих стран, въехавшие в США из Мексики, будут немедленно высланы обратно. Это одно из условий нового миграционного соглашения Вашингтона с Мехико.
 
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