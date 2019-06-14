Машина сгорела дотла. В Светлогорске ищут хозяина









сообщаю т в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС. ЧП произошло в райцентре ночью в пятницу, 14 июня,т в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.





Светлогорским пожарным позвонили очевидцы примерно в 03.10 часов на спецлинию 101. Горожане сообщили, что огнем объяты автомобиль «ВАЗ» и сухая растительность вокруг него.





Пострадавших не было. Причина пожара еще устанавливается. Возможен поджог.

Так же пока неизвестны хозяин и год выпуска машины.



