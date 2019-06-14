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Машина сгорела дотла. В Светлогорске ищут хозяина
Источник материала: Партизан
В МЧС считают, что машину подожгли.
ЧП произошло в райцентре ночью в пятницу, 14 июня,
Светлогорским пожарным позвонили очевидцы примерно в 03.10 часов на спецлинию 101. Горожане сообщили, что огнем объяты автомобиль «ВАЗ» и сухая растительность вокруг него.
Пострадавших не было. Причина пожара еще устанавливается. Возможен поджог.
Так же пока неизвестны хозяин и год выпуска машины.
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В МЧС считают, что машину подожгли.
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