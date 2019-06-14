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Брюссель постановил: европейские выборы пострадали от российской дезинформации

15.06.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Российские источники предприняли "продолжительные и последовательные" попытки дезинформации с целью "подавить явку и повлиять на предпочтения избирателей" на парламентских выборах ЕС в прошлом месяце. Такой вывод содержится в первоначальной оценке, проведенной Брюсселем", - сообщает Financial Times.



"Социальные сети не смогли добиться успеха в борьбе со злонамеренной деятельностью, несмотря на улучшения в некоторых областях, говорят составители доклада и предупреждают, что в случае неудачи они рискуют столкнуться с регулятивными мерами", - сообщается в статье.

"В документе, который должен быть обнародован в пятницу, не делается выводов о том, кто стоял за дезинформацией или как она координировалась, однако утверждается, что выборы подверглись широкомасштабным попыткам ввести в заблуждение избирателей", - передает газета.

"Собранные доказательства свидетельствуют о продолжительной и последовательной дезинформационной деятельности российских источников, направленной на то, чтобы подавить явку и повлиять на предпочтения избирателей, - говорится в отчете Европейской комиссии и внешнеполитического подразделения ЕС, с которым ознакомилась Financial Times. - Среди этих предпочтений широкий круг тем - от оспаривания демократической легитимности Европейского Союза до использования сеющих разногласия публичных дебатов по таким вопросам, как... миграция и суверенитет".


"(...) В докладе говорится, что тактика дезинформации быстро эволюционировала в ответ на контрмеры, предпринимаемые странами и технологическими компаниями. "Вместо проведения масштабных операций на цифровых платформах... игроки, в частности, связанные с российскими источниками, теперь, по-видимому, делают выбор в пользу менее крупных локализованных операций, которые труднее обнаружить и разоблачить", - говорится в отчете.

"(...) Дезинформация, на которую ссылается доклад Еврокомиссии, включала использование апрельского пожара в соборе Нотр-Дам для демонстрации "предполагаемого упадка западных и христианских ценностей в ЕС". Другим примером было то, как некоторые источники списали коррупционный скандал, который обрушил австрийское правительство в мае, на "европейское глубинное государство" и немецкие и испанские службы безопасности. Истории, направленные на подавление выборов, включали материалы, подчеркивающие "бесполезность законодательной власти Европейского парламента" и то, что он "контролируется лоббистами", говорится в докладе.

"(...) В докладе говорится, что Еврокомиссия планирует до конца года оценить, нужно ли ей вводить более жесткие стандарты для компаний, а не добровольные механизмы отчетности, которы действуют в настоящее время", - указывает Financial Times.

"Если результаты этой оценки не будут удовлетворительными, комиссия может предложить дальнейшие инициативы, в том числе регулирующего характера", - подчеркивается в докладе.

Перевод: Inopressa

 
 
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"Российские источники предприняли "продолжительные и последовательные" попытки дезинформации с целью "подавить явку и повлиять на предпочтения избирателей" на...
 
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