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«Могу заработать для семьи и на будущее». Что толкает белорусов уезжать в Польшу?

15.06.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отец двоих детей рассказал «Завтра твоей страны», почему уехал на заработки в Польшу и при каких условиях готов вернуться работать на родину.

«Могу заработать для семьи и на будущее». Что толкает белорусов уезжать в Польшу?
В 2019 году в Польше увеличится поток трудовых мигрантов из Беларуси, сообщает польская пресса.

Пять дней за границей, а выходные – в Беларуси

Василий работает в строительной компании в Польше. Уехал по двум причинам – хороший доход и желание попробовать свои силы в другой страны.

− Выбрал Польшу, потому что она рядом, − объясняет он.

Василий с женой Наталией и двумя детьми живут в Бресте. Глава семьи успел поработать на Белорусской АЭС, на крупном заводе в Бресте. А в начале 2018 года решил податься «за длинным рублем» в соседнюю страну.

− Устраивался через агентство и посредническую польскую фирму по трудоустройству. Нанимателю понравилось, как я работаю. Он быстро оформили все документы для легального трудоустройства. Плачу все налоги, если заболел, могу сходить к врачу или пойти на больничный, − рассказывает Василий.

Искать работу, говорит он, долго не пришлось – предложение поступило уже через пару недель. Подготовка документов и получение визы заняли не больше месяца.

Теперь пять дней он и его коллеги из Беларуси работают по ту сторону границы, а в пятницу вечером возвращаются к своим семьям. Но это не проблема.

− Когда работал на заводе в Бресте, меня тоже, можно сказать, не было дома такое же количество времени. Когда смена попадала на ночь, нередко отсыпался после нее или перед ней. Сейчас я знаю, что суббота и воскресенье – выходные, еду домой и действительно отдыхаю, − рассказывает он.

Расстояние между домом и работой – 30 километров. Если нет задержек на границе, то дорога не занимает много времени.

В чем выигрывает и проигрывает семья?

Тем временем дома остаются двое детей и жена Наталия, которая находится в отпуске по уходу за ними. Она рада, что у мужа хорошая работа и достойный доход. Хотя, признается, что оставаться дома на пять дней в неделю одной бывает нелегко.

− Я в принципе справляюсь, но было бы неплохо, если бы детей можно было с кем-то оставить или кто-то был рядом в качестве поддержки. Бывает, что мне просто не хватает еще одной пары рук, чтобы управиться с двумя детьми. Они растут, требуют больше внимания, им нужен папа, и они постоянно о нем спрашивают, − рассказывает Наталия.

Она вспоминает, что когда муж работал в Бресте, было немного легче, потому что он был рядом. Но смены порой попадали так, что они практически не виделись. А в период, когда он строил объекты для БелАЭС, уезжал дальше и на дольше, чем сейчас.

Наталия говорит, что семья даже подумывала о переезде в Польшу. Но там жить в крупном городе, удобном для воспитания и развития детей, было бы дороже, чем в Бресте.

− Это совсем другие деньги и в плане аренды жилья, и в плане медицинских страховок, и во многом другом. Поэтому решили пока оставить все, как есть. Тем более, здесь родители, сестра... Если бы ничего не держало, думаю, вполне можно было бы уехать, − говорит она.

Чем польский рынок труда привлекает белорусов?

− Здесь у меня больше уверенности, что заработаю на пенсию, чем в Беларуси или в России. Зарплата в 2,5 раза выше, чем была дома на заводе, − говорит Василий.

Условия работы тоже более комфортные. Главные плюсы − удобный график и уважительное отношение. Василий говорит, что ему повезло с компанией, потому что у каждого работника есть свои обязанности, и начальство не заставляет делать то, что не предусмотрено контрактом.

− Здесь, в Польше, более демократичный подход. Когда работаем на улице, если жарко или идет дождь, приходят и говорят: «Все, собираемся – и по домам». Если мне позвонила жена, потому что по какой-то причине надо, чтобы я приехал домой, я подошел к «пану», сказал, что мне нужна «вольна» на неделю или несколько дней. Он уточняет, когда уезжаю, когда возвращаюсь, и все − никаких проблем, − делится собеседник Завтра твоей страны.

Работа в соседней стране устраивает Василия по всем пунктам, и возвращаться трудиться в Брест или другой белорусский город он пока не планирует.

− В Беларуси вряд ли что-то скоро поменяется. В Польше же все стабильно. Я знаю, сколько и как я работаю, столько и получаю, − объясняет он.

И признается, что вернулся бы, если бы в Беларуси была хотя бы вера в будущее.

− Мы же, кроме как назад, никуда не идем, и нет веры, что будет лучше. Вот и все, − заключает Василий.


 
Теги: Брест
 
 
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Отец двоих детей рассказал «Завтра твоей страны», почему уехал на заработки в Польшу и при каких условиях готов вернуться работать на родину.
 
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