﻿ Стильно: Минчанин установил нестандартную летнюю террасу в центре города. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стильно: Минчанин установил нестандартную летнюю террасу в центре города

15.06.2019 08:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске на проспекте Независимости, прямо напротив ГУМа, появилась необычная летняя терраса высотой в пять метров. По словам владельца заведения, согласовать ее установку было не так просто.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Террасу установили пару дней назад от кофейни Coffee Gallery, само заведение работает с февраля, пишет tut.by

Минчане в соцсетях уже делятся впечатлениями от необычной террасы: одни говорят, что она выглядит странно, другие считают, что «летка» сделана красиво и креативно.

Владелец кофейни Евгений Васильев, который открыл «Валенку», «Гастродвор» и недавно купил самолет под кафе, рассказывает, что на согласование террасы ушло полтора-два месяца. Поначалу в Мингорисполкоме такой вариант принимать не хотели.

— Но на самом деле мне повезло с людьми, которые согласовали проект в Минкульте. В Мингорисполкоме было чуть сложнее, но они тоже молодцы. Проект не принимали сразу, потому что терраса нетипичная. Нестандартное всегда сложно согласовать, но мне удалось донести, что это красиво и в современных тенденциях. Так что все молодцы, — говорит Евгений.

По его словам, терраса вписывается во все нормативы. Ее высота — 5 метров, ширина — 2,20.


— Такая высота нужна, чтобы терраса была вровень с мраморным обрамлением двери. Если бы она была ниже, то не смотрелась бы, выглядело бы глупо — будто инородное тело, а так терраса гармонично вписывается по всем параметрам.

У входа также поставили пианино, на нем могут играть все желающие, сюда будут приглашать еще и профессиональных музыкантов.

— Мне кажется, что гости достойны чего-то красивого. Когда ты сидишь в стекле внутри — это не летняя терраса. Я много жил возле океана, все «летки» которые я встречал там, были о том, чтобы дышать воздухом, смотреть на людей. В этом и есть удовольствие террас.

Летняя терраса уже работает, она рассчитана на 12 − 16 мест.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на проспекте Независимости, прямо напротив ГУМа, появилась необычная летняя терраса высотой в пять метров. По словам владельца заведения, согласовать ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Пинского района получил штраф за то, что за деньги возил попутчиков через blablacar
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика