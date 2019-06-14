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Снести и забыть. Парламент Латвии поддержал снос памятника Победы

15.06.2019 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

45 депутатов Сейма Латвии проголосовало за дальнейшее продвижение инициативы о сносе памятника Освободителям, пишет Delfi

 30 депутатов были против. Инициатива будет передана на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке.

 

 Не все депутаты правящих партий единодушны по вопросу монумента. Депутат Артусс Кайминьш (KPV LV) считает, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. Кайминьш предлагает переименовать памятник и назвать это место мемориалом памяти о советской оккупации.

 

Депутат Андрис Скриде («Для развития/За!») тоже считает, что демонтировать памятник не стоит. Он предлагает не только изменить его название, но и устроить в его подземных помещениях интерактивный музей оккупации.

 

Ранее Сейм отклонил поданную лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги.


 
 
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45 депутатов Сейма Латвии проголосовало за дальнейшее продвижение инициативы о сносе памятника Освободителям, пишет Delfi
 
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