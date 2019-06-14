Снести и забыть. Парламент Латвии поддержал снос памятника Победы

30 депутатов были против. Инициатива будет передана на рассмотрение комиссии Сейма по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке.

Не все депутаты правящих партий единодушны по вопросу монумента. Депутат Артусс Кайминьш (KPV LV) считает, что решение взорвать памятник было бы неправильным, так как привело бы к расколу общества и угрозе для безопасности. Кайминьш предлагает переименовать памятник и назвать это место мемориалом памяти о советской оккупации.

Депутат Андрис Скриде («Для развития/За!») тоже считает, что демонтировать памятник не стоит. Он предлагает не только изменить его название, но и устроить в его подземных помещениях интерактивный музей оккупации.

Ранее Сейм отклонил поданную лидером Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок инициативу жителей Латвии о защите памятника воинам-освободителям Риги.



