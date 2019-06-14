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В Минске в здании БГУ горел кабинет
15.06.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сообщение о пожаре в кабинете в здании одного из факультетов БГУ по улице Курчатова, 5 поступило около 20:00. Горел открытым пламенем кабинет на третьем этаже, сообщается в твиттер-аккаунте МЧС Минска.
В 20:12 пожар потушили. Никто не пострадал.
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Возгорание имело место 14 июня.
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