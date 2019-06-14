В Минске в здании БГУ горел кабинет

Сообщение о пожаре в кабинете в здании одного из факультетов БГУ по улице Курчатова, 5 поступило около 20:00. Горел открытым пламенем кабинет на третьем этаже, сообщается в твиттер-аккаунте МЧС Минска.

В 20:12 пожар потушили. Никто не пострадал.

#Минск @112MINSK @112by выезжали по сообщению о пожаре в кабинете в здании по ул.Курчатова 5. Кабинет на 3-м этаже, горел открытым пламенем. В 20.12 ликвидация, никто не пострадал. pic.twitter.com/9YEsqyBOt4 — МЧС Минска (@112MINSK) 14 июня 2019 г.