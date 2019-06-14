В Минске открылась новая концертная площадка. Посмотрите, как уютно

Источник материала: Tut.by

Вчера вечером концертом московской группы «НААДЯ» открылась новая площадка «Меломаны» . Как она выглядит и какие группы ждать в ближайшее время, — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.





«Меломаны» — уютный дворик рядом с баром «Курилка» (адрес пл. Свободы, 23). Проект — сезонный, работать будет с июня по октябрь. Один из организаторов и вдохновителей проекта — Макс Старцев (вы должны помнить его по работе арт-директором бара «Хулиган» и «4−4−2»). В своем facebook Старцев написал, что «всегда жаловался на отсутствие в нашем чудном городе заведения, в котором качество звука и милота уюта сочетались бы с комфортным территориальным расположением и приятными людьми. Порой возможности берут и приходят. Прямо сейчас мы проводим финальные работы по запуску сезонной открытой площадки. Мы назвали ее «Меломаны».





Помимо концертов на площадке обещают проводить лекции, поэтические вечера и прочие творческие активности.

Как рассказал Старцев нашим коллегам из 34mag, дворик вмещает 250 человек. «Но мы не узнаем, пока не продадим 250 билетов. Кто-то вообще считает, что можно разместить и 300 зрителей. Будем пристреливаться […] В конце августа я хочу сделать большое культурное мероприятие, где будут серьезные имена и тема […]. Не Minsk Music Week, но уикенд, где будет интересно каждому. Планы на лето — впахивать в «Меломанах» и ночью перемещаться в «Хулиган». Сработало еще и то, что мы не можем делать концерты в «Хулигане». Там низкий потолок, там душно на энергичных выступлениях. И в какой-то момент на собрании решили, что не будем делать концерты. Поэтому была нужна площадка. И мы посмотрели сюда».





А пока посмотрите, как прошел первый концерт.



























