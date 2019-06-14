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Грузовик с продуктами и внедорожник столкнулись в центре Минска
Источник материала: БелТА
Фото ОГАИ Центрального РУВД
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик с продуктами питания и внедорожник "Ягуар" столкнулись в центре Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы.
Грузовик перевернулся на бок, часть продуктов высыпалась на проезжую часть. "Ягуар" от столкновения получил сильные механические повреждения.
На месте работают сотрудники ГАИ.
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Фото ОГАИ Центрального РУВД
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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик с продуктами питания и внедорожник "Ягуар" столкнулись в центре Минска, сообщили БЕЛТА очевидцы. Грузовик перевернулся на бок,...
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