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Мобильный банкомат, оплата картой в электричке и скидка на такси: топ банковских новостей за неделю

15.06.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новостях банковского рынка.

Банкомат, который приедет к дому

Недавно FINANCE.TUT.BY поднимал тему нехватки банкоматов в регионах. И если в Минске, к примеру, платежными терминалами уже обзавелись даже многие мелкие предприниматели, то в регионах ситуация совсем иная. «В бассейне у нас картой не заплатишь, в центральной парикмахерской, в обувной мастерской, в киосках, даже на автостанции», — рассказывают жители города Любани. На 10 тысяч горожан и 1,3 тысячи жителей близлежащего агрогородка у них всего 4 банкомата. «Это очень мало», — отмечают местные.


Фото с сайта Белагропромбанка.

И вот на днях некоторое решение этой проблемы предложил Белагропромбанк: банк начал возить по некоторым городам Минской области мобильный банкомат. По сути банковское оборудование, установленное на передвижной платформе — в экс-инкассаторском автомобиле, что позволяет быстро транспортировать его в любой населенный пункт. Пока банкомат работает для жителей поселков Станьково и Чачково Дзержинского района, а также поселка Дружный и городского поселка Руденска Пуховичского района.

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В электричках можно платить карточкой


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На этой неделе новую услугу презентовали БелЖД и БПС-Сбербанк: в поездах городских линий теперь можно не покупать билет, а рассчитаться за поездку можно банковский картой. Правда, пока не во всех. Пока платить карточкой в городских электричках можно в пределах одного тарифного пояса: на участках Минск — Беларусь, Минск — Михановичи и Минск — Городище. Работает технология также, как и в случае оплаты проезда в метро.

Кроме того, на этой неделе расширился доступ к оплате пластиком поездок в наземном транспорте. Напомним, сейчас в тестовом режиме это можно сделать на самом длинном столичном трамвайном маршруте — № 6 (соединяет Серебярнку и Зеленый Луг). Теперь к пилот-проекту присоединился ВТБ Банк (Беларусь).

Кстати, оплатить проезд в электричках или трамваем можно не только картой, но и с помощью смартфона, часов и других мобильных устройств с поддержкой технологии NFC.

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Такси со скидкой 10%


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Еще одна возможность экономии для любителей безналичных расчетов: скидка в такси. Совместный проект запустили БСБ Банк и служба такси 135.

Для этого нужно скачать приложение такси и привязать к нему банковскую карточку Моцную карточку БСБ Банка. При выполнении всех этих условий скидка будет предоставлена автоматически.

Обращаем ваше внимание, что обзор не носит рекламный характер и редакция выбирает новости по своему усмотрению.

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новостях банковского рынка.
 
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